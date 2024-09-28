Смородская о о «Спартаке»: «Игроков накупили, а что делать с ними, непонятно. Тренер на публику играет, глаза закрывает. Будто бы Абаскаль, вторая серия»

Ольга Смородская оценила победу «Локомотива» над «Спартаком».

Железнодорожники выиграли матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1.

– Игра «Локомотива» в матче со «Спартаком » очень понравилась. Она была умная, цельная и очень результативная. Замечательно били по воротам. Молодцы!

А вот «Спартак», напротив, выглядел очень плохо. Игра неорганизованная, каждый играет как может. Мне не нравится там тренерская работа. Нет идеи. Игроков накупили, а что делать с ними, не очень понятно. На публику главный тренер [Деян Станкович ] играет, глаза закрывает. Будто бы Абаскаль, вторая серия.

– С этой игрой «Локомотив» сможет претендовать на чемпионство?

– По поводу чемпионства не знаю, но за тройку бороться будет точно. Выглядит он хорошо, – сказала экс-президент «Локомотива ».