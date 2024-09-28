Смородская о о «Спартаке»: «Игроков накупили, а что делать с ними, непонятно. Тренер на публику играет, глаза закрывает. Будто бы Абаскаль, вторая серия»
Ольга Смородская оценила победу «Локомотива» над «Спартаком».
Железнодорожники выиграли матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1.
– Игра «Локомотива» в матче со «Спартаком» очень понравилась. Она была умная, цельная и очень результативная. Замечательно били по воротам. Молодцы!
А вот «Спартак», напротив, выглядел очень плохо. Игра неорганизованная, каждый играет как может. Мне не нравится там тренерская работа. Нет идеи. Игроков накупили, а что делать с ними, не очень понятно. На публику главный тренер [Деян Станкович] играет, глаза закрывает. Будто бы Абаскаль, вторая серия.
– С этой игрой «Локомотив» сможет претендовать на чемпионство?
– По поводу чемпионства не знаю, но за тройку бороться будет точно. Выглядит он хорошо, – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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