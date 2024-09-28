Канчельскис о «Спартаке»: «Каждый год говорят, что в этот раз точно станут чемпионами, но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют. Одна и та же катавасия»
Андрей Канчельскис оценил игру «Спартака» при Деяне Станковиче.
В 10-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 1:3.
– Посмотрим, что будет со «Спартаком» в конце сезона. Думаю, он как обычно займет свое четвертое-пятое место.
– С какой стороны показывает себя Станкович?
– Неважно, как начнешь, важно – как закончишь. Когда «Спартак» выигрывает, все кричат: «Чемпион! И тренер у нас в порядке», но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют.
Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия: перед началом сезона они говорят, что в этот раз точно станут чемпионами», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости