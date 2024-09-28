Канчельскис о «Спартаке»: «Каждый год говорят, что в этот раз точно станут чемпионами, но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют. Одна и та же катавасия»

Андрей Канчельскис оценил игру «Спартака» при Деяне Станковиче.

В 10-м туре Мир РПЛ красно-белые уступили «Локомотиву » со счетом 1:3.

– Посмотрим, что будет со «Спартаком » в конце сезона. Думаю, он как обычно займет свое четвертое-пятое место.

– С какой стороны показывает себя Станкович?

– Неважно, как начнешь, важно – как закончишь. Когда «Спартак» выигрывает, все кричат: «Чемпион! И тренер у нас в порядке», но как только начинаются проблемы, тренера отстраняют.

Каждый год у «Спартака» одна и та же катавасия: перед началом сезона они говорят, что в этот раз точно станут чемпионами», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».