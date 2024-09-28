Галактионов о 3:1 со «Спартаком»: «Локомотив» играл сердцем. У ребят горели глаза, они бились. Довольны результатом»
Михаил Галактионов доволен победой над «Спартаком» (3:1) в Мир РПЛ.
«Никакой сверхнакачки не было – наоборот, надо было снять напряжение с ребят.
Честь и хвала им. Команда играла сегодня сердцем. У ребят горели глаза, они бились. Довольны результатом», – сказал главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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