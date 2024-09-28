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  • «Спартак» нанес «Локо» 6 ударов – худший результат красно-белых в РПЛ с 2022-го, когда тренировал Абаскаль
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«Спартак» нанес «Локо» 6 ударов – худший результат красно-белых в РПЛ с 2022-го, когда тренировал Абаскаль

«Спартак» провел статистически слабый матч против «Локомотива».

Красно-белые уступили в московском дерби со счетом 1:3 в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

Команда Деяна Станковича нанесла по воротам «Локомотива» лишь 6 ударов, из которых 3 в створ (согласно данным Opta).

Это худший результат «Спартака» в игре чемпионата с октября 2022 года. Тогда было 5 ударов в матче против ЦСКА при главном тренере Гильермо Абаскале.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
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