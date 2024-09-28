«Спартак» нанес «Локо» 6 ударов – худший результат красно-белых в РПЛ с 2022-го, когда тренировал Абаскаль

«Спартак» провел статистически слабый матч против «Локомотива».

Красно-белые уступили в московском дерби со счетом 1:3 в рамках 10-го тура Мир РПЛ .

Команда Деяна Станковича нанесла по воротам «Локомотива » лишь 6 ударов, из которых 3 в створ (согласно данным Opta).

Это худший результат «Спартака » в игре чемпионата с октября 2022 года. Тогда было 5 ударов в матче против ЦСКА при главном тренере Гильермо Абаскале .