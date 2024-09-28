«Спартак» нанес «Локо» 6 ударов – худший результат красно-белых в РПЛ с 2022-го, когда тренировал Абаскаль
«Спартак» провел статистически слабый матч против «Локомотива».
Красно-белые уступили в московском дерби со счетом 1:3 в рамках 10-го тура Мир РПЛ.
Команда Деяна Станковича нанесла по воротам «Локомотива» лишь 6 ударов, из которых 3 в створ (согласно данным Opta).
Это худший результат «Спартака» в игре чемпионата с октября 2022 года. Тогда было 5 ударов в матче против ЦСКА при главном тренере Гильермо Абаскале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости