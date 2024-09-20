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  • Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул»
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Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул»

Томаш Амарал высказался о выступлениях Виллиана Жозе за «Спартак».

32-летний бразилец перешел в московский клуб летом из «Бетиса». Он провел 6 матчей за «Спартак» (ни одного полного) и не отметился результативными действиями.

– Генеральный директор клуба Олег Малышев сказал, что пока разочарован игрой Виллиана Жозе. По-вашему, этот футболист способен раскрыться?

– Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. В прошлом сезоне в «Бетисе» он оформил 14+6. Вопрос к вам: вы бы подписали такого футболиста?

– Нет.

– Это ваше мнение. Я его уважаю. 

– Возможно ли, что Жозе повторит путь Угальде и все же раскроется в «Спартаке» позднее?

– Да, мы надеемся на это. Ожидаем от него, что он будет работать так, как работал последние недели. Возможно, действительно повторит путь Угальде.

В таком случае кому-то из вас придется забрать свои слова обратно. Если этого не произойдет, естественно, я понесу за это ответственность. В этом плане я ничего не боюсь. 

– Вы говорили, что хотите брать игроков на будущее, чтобы их потом можно было продать. Но Жозе 32 года. Вас это не смутило? 

– Здесь я предлагаю посмотреть на полную картину: мы подписываем Жозе, учитывая, что у нас есть Угальде. Опыт, который есть у Виллиана, может быть также полезным и для Манфреда. Может, он что-то посоветовал ему – и поэтому Угальде начал забивать. 

– То есть вы купили Жозе, чтобы он помог продать Угальде? 

– В том числе чтобы помочь Угальде и всей команде стать лучше. Естественно, и играть тоже. Надеемся, что играть он будет хорошо.

– Вы советовались с главным тренером перед трансфером Жозе?

– Конечно, Станковичу нравился Виллиан. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул [лишнего веса], – сказал спортивный директор «Спартака».

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoВиллиан Жозе
logoСпорт-Экспресс
logoМанфред Угальде
logoОлег Малышев
Томаш Амарал
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