  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарема – директору «Спартака» Амаралу: «Как дела? Продолжаешь зависеть от приобретений Каттани?»
9

Зарема – директору «Спартака» Амаралу: «Как дела? Продолжаешь зависеть от приобретений Каттани?»

Зарема Салихова высказалась о работе директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Как дела, Амарал (спортивный директор красно-белых – Спортс)? Давно не слышно, пропал, как и Эшуорт.

Продолжаешь зависеть от приобретений Луки Каттани?» – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Сегодня красно-белые разгромили «Крылья Советов» в Фонбет Кубке России. Первый гол забил Шамар Николсон, также отличились Роман Зобнин и купленный в этом году Рикарду Мангаш.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЧемпионат.com
logoЗарема Салихова
Лука Каттани
Пол Эшуорт
Томаш Амарал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осинькин про 1:4: «Спартак» был сильнее, «Крылья» нехорошо зашли в игру и быстро пропустили. Матч не на крупный счет, кроме концовки – мы тоже играли и создавали моменты»
4сегодня, 20:26
«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»
4сегодня, 19:56
«Спартак» выиграл у «Крыльев» 4 матча подряд с общим счетом 13:1 после 0:4 в Самаре
3сегодня, 19:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Ямаля 11 матчей в ЛЧ до 17 лет включительно – больше, чем у любого другого игрока. Лишь Фати был моложе, когда забивал на турнире
1 минуту назад
Флик про 1:2 с «Монако»: «Удаление изменило матч. «Барса» пыталась забить, моменты были, но соперник заслуженно победил. Нужно вернуться еще более сильными»
710 минут назад
«Бавария» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «Юве» и «Реал» делят 8-е место, «ПСЖ» – 15-й, «Барса» – 23-я, «Милан» – 29-й из 36
166 минут назад
Судья после ВАР отменил пенальти «Монако» в ворота «Барсы» в конце 2-го тайма матча ЛЧ
1813 минут назад
«Монако» не проигрывает с начала сезона – 4 победы и ничья. У Головина нет результативных действий
2436 минут назад
У «Барсы» 1 победа в 5 последних матчах ЛЧ в гостях
4338 минут назад
«Барселона» проиграла впервые при Флике – «Монако» в ЛЧ. Было 5 побед с общим счетом 17:4
8540 минут назад
«Монако» победил «Барселону» – 2:1. Аклиуш, Ямаль, Иленикена забили, у Вандерсона 0+2, Гарсию удалили на 10-й
46141 минуту назад
Лига чемпионов. «Барса» уступила «Монако» Головина, «Арсенал» сыграл 0:0 с «Аталантой», «Атлетико» победил «Лейпциг», «Байер» разнес «Фейеноорд»
60642 минуты назад
Мостовой о списке 33 лучших от РФС: «Есть в исполкоме игравшие на серьезном уровне? Они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам. Будь там 3-4 человека как Мостовой...»
2747 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Иленикена побил рекорд Мбаппе. 18-летний форвард «Монако» стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба
213 минут назад
«Атлетико» победил «Лейпциг» – 2:1. Хименес забил на 90-й, у Гризманна 1+1
538 минут назад
«Аталанта» – «Арсенал» – 0:0. Райя отразил удар Ретеги с пенальти, команда Артеты не проигрывает в 5 матчах сезона
2145 минут назад
Станкович о 4:1 с «Крыльями»: «Доволен игрой «Спартака» с первой до последней минуты, мои игроки лучшие. Жаль, что пропустили»
249 минут назад
Райя отбил пенальти в матче с «Аталантой» и сделал сэйв после добивания Ретеги. Вратарь «Арсенала» отразил 4 из 8 последних 11-метровых, включая послематчевые
11сегодня, 20:37
Маротта мог подписать 15-летнего Холанда в «Ювентус»: «Мы были близки к сделке, он приезжал в Турин, но возникли бюрократические проблемы»
5сегодня, 20:31
Осинькин про 1:4: «Спартак» был сильнее, «Крылья» нехорошо зашли в игру и быстро пропустили. Матч не на крупный счет, кроме концовки – мы тоже играли и создавали моменты»
4сегодня, 20:26
Валерий Овчинников о словах Глушенкова про сборную: «25 лет, а ума нет. Думаю, Карпин больше его никогда не позовет»
11сегодня, 20:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Начо сыграла 0:0 с «Аль-Охдудом», «Аль-Наср» Роналду сыграет в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема встретятся в субботу
4сегодня, 20:05
«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»
4сегодня, 19:56