Зарема – директору «Спартака» Амаралу: «Как дела? Продолжаешь зависеть от приобретений Каттани?»

Зарема Салихова высказалась о работе директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Как дела, Амарал (спортивный директор красно-белых – Спортс)? Давно не слышно, пропал, как и Эшуорт .

Продолжаешь зависеть от приобретений Луки Каттани ?» – сказала супруга экс-президента «Спартака » Леонида Федуна.

Сегодня красно-белые разгромили «Крылья Советов » в Фонбет Кубке России. Первый гол забил Шамар Николсон, также отличились Роман Зобнин и купленный в этом году Рикарду Мангаш.