Зарема – директору «Спартака» Амаралу: «Как дела? Продолжаешь зависеть от приобретений Каттани?»
Зарема Салихова высказалась о работе директора «Спартака» Томаша Амарала.
«Как дела, Амарал (спортивный директор красно-белых – Спортс)? Давно не слышно, пропал, как и Эшуорт.
Продолжаешь зависеть от приобретений Луки Каттани?» – сказала супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Сегодня красно-белые разгромили «Крылья Советов» в Фонбет Кубке России. Первый гол забил Шамар Николсон, также отличились Роман Зобнин и купленный в этом году Рикарду Мангаш.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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