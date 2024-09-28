Жемалетдинов получил мышечную травму на 4-й минуте матча с «Ахматом». Его заменил Мусаев
Рифат Жемалетдинов получил травму в матче с «Ахматом».
Полузащитник ЦСКА был заменен на четвертой минуте игры Мир РПЛ.
Рифат Жемалетдинов, сыграв пяткой, получил мышечное поверждение. Вместо него на поле появился Тамерлан Мусаев.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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