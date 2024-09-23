«К Винисиусу пристают из-за его поступков, а не потому, что он чернокожий. Никого из других игроков «Реала» не трогают». Экс-президент «Валенсии» Роч о бразильце
Экс-президент «Валенсии» высказался о проблеме расизма.
«В «Реале» восемь чернокожих. А у нас в «Валенсии» у нас были Вальтер, Виола и Вандерлей, и никто не приставал к чернокожим. Теперь проблема чернокожих возникает каждый день.
И дело в том, что этот парень из «Мадрида» [Винисиус Жуниор] провоцирует общество. Но к нему пристают из-за его поступков, никого из других игроков «Реала» не трогают. К нему пристают не потому, что он чернокожий», – сказал Пако Роч.
«Я называю «Реал» иммигрантским. Там 8 чернокожих, два белых иностранца и испанец Карвахаль». Экс-президент «Валенсии» Роч о «Мадриде»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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