Глава Ла Лиги Тебас о приговоре фаната за расизм в адрес Винисиуса и Чуквуэзе: «Это результат работы, которую мы проделали, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим»
Президент Ла Лиги высказался о наказаниях болельщиков за расизм.
Сегодня стало известно, что фанат «Мальорки» был приговорен к году тюрьмы условно за оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора и Сэмюэла Чуквуэзе.
«Это результат работы, которую мы проделали за последние годы, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим.
На стадионах не будет расистских скандирований без привлечения к уголовной ответственности», – заявил Хавьер Тебас.
Фанаты «Атлетико» призывают идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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