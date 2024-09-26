Глава Ла Лиги Тебас о приговоре фаната за расизм в адрес Винисиуса и Чуквуэзе: «Это результат работы, которую мы проделали, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим»

Президент Ла Лиги высказался о наказаниях болельщиков за расизм.

Сегодня стало известно, что фанат «Мальорки» был приговорен к году тюрьмы условно за оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора и Сэмюэла Чуквуэзе .

«Это результат работы, которую мы проделали за последние годы, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим.

На стадионах не будет расистских скандирований без привлечения к уголовной ответственности», – заявил Хавьер Тебас .

Фанаты «Атлетико» призывают идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания