«Анчелотти – тренер номер один в мире». Итальянская певица Лаура Паузини о Карло
Лаура Паузини назвала Карло Анчелотти лучшим тренером мира.
«Когда я приезжаю в дом Алехандро Санса (испанский певец и композитор – Спортс’‘), мне всегда весело, потому что мы встречаемся с нашим другом Карло Анчелотти, тренером номер 1 в мире», – сказала итальянская певица в программе El Hormiguero.
Паузини уже говорила о тренере «Реала» в 2022 году: «Помимо того, что я имела удовольствие познакомиться с ним и даже петь с ним на некоторых мероприятиях, он мне очень нравится как человек, и я его очень уважаю.
Для меня он – номер один в мире. Тактика, которую он использует, его умение держать команду сплоченной – это другой уровень», – сказала она.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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