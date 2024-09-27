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«Анчелотти – тренер номер один в мире». Итальянская певица Лаура Паузини о Карло

Лаура Паузини назвала Карло Анчелотти лучшим тренером мира.

«Когда я приезжаю в дом Алехандро Санса (испанский певец и композитор – Спортс’‘), мне всегда весело, потому что мы встречаемся с нашим другом Карло Анчелотти, тренером номер 1 в мире», – сказала итальянская певица в программе El Hormiguero.

Паузини уже говорила о тренере «Реала» в 2022 году: «Помимо того, что я имела удовольствие познакомиться с ним и даже петь с ним на некоторых мероприятиях, он мне очень нравится как человек, и я его очень уважаю.

Для меня он – номер один в мире. Тактика, которую он использует, его умение держать команду сплоченной – это другой уровень», – сказала она.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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