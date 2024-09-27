«Атлетико» из-за симпатий певицы Паолы к «Реалу» отменил ее выступление в перерыве дерби. Мексиканка спела гимн «Мадрида» в шоу
«Атлетико» отменил выступление певицы в дерби из-за ее симпатий к «Реалу» .
В перерыве мадридского дерби на стадионе «Метрополитано» мексиканская певица и актриса Данна Паола должна была исполнить песню El double в дуэте с испанским певцом и актером Абрахамом Матео.
Однако, по информации Relevo, клуб отменил запланированное выступление через несколько дней после того, как исполнительница дала интервью программе La Revuelta, в котором призналась, что является болельщицей «Реала».
Певица спела гимн «сливочных» перед ведущим, который является болельщиком «Атлетико».
– Почему ты поешь это?
– Потому что я болельщица «Реала», по какой еще причине? Я очень рада, потому что вживую увижу их игру, – сказала Паола.
Матч состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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