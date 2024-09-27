«Атлетико» из-за симпатий певицы Паолы к «Реалу» отменил ее выступление в перерыве дерби. Мексиканка спела гимн «Мадрида» в шоу

«Атлетико» отменил выступление певицы в дерби из-за ее симпатий к «Реалу» .

В перерыве мадридского дерби на стадионе «Метрополитано » мексиканская певица и актриса Данна Паола должна была исполнить песню El double в дуэте с испанским певцом и актером Абрахамом Матео.

Однако, по информации Relevo, клуб отменил запланированное выступление через несколько дней после того, как исполнительница дала интервью программе La Revuelta, в котором призналась, что является болельщицей «Реала ».

Певица спела гимн «сливочных» перед ведущим, который является болельщиком «Атлетико ».

– Почему ты поешь это?

– Потому что я болельщица «Реала», по какой еще причине? Я очень рада, потому что вживую увижу их игру, – сказала Паола.

Матч состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.