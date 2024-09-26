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  • Невилл об эпизоде с Холандом и Габриэлом: «Если ты бросаешь мяч кому-то в голову, ты напрашиваешься на удаление. Это красная – и это правило придумали не в 2024-м»
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Невилл об эпизоде с Холандом и Габриэлом: «Если ты бросаешь мяч кому-то в голову, ты напрашиваешься на удаление. Это красная – и это правило придумали не в 2024-м»

Гари Невилл прокомментировал скандальный эпизод с участием Эрлинга Холанда.

После того, как «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ, Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется, поэтому Эрлинга не накажут за случившееся.

«Мы комментировали этот матч и не очень хорошо выполнили свою работу, потому что не заметили этот эпизод вовремя! Но если бы я бросил мяч в голову Каррагеру с расстояния в несколько метров во время игры, я думаю, меня бы наградили красной карточкой. И это правило придумали не в 2024 году – то же самое произошло бы и в 2014-м, и в 2004-м. 

Я думаю, я бы согласился с красной карточкой, как бы мы с Каррой ни смеялись над этим эпизодом, потому что он выглядел довольно забавно. Факт в том, что в футболе это красная карточка», – сказал Невилл.

Джейми Каррагер возразил, что такое действие заслуживает желтой карточки, а не красной. 

«Я думаю, что если ты намеренно бросаешь мяч кому-то в голову, то ты напрашиваешься на удаление. [Если бы судья показал красную карточку], мы бы задавались вопросом,  насколько глупым нужно быть, чтобы так поступать. Думаю, я бы понял, если бы судья его удалил», – ответил бывший игрок «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
logoГари Невилл
logoДжейми Каррагер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Магальяэс
logoЭрлинг Холанд
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