Фонсека после 3:0 с «Лечче»: «Милану» было важно победить после дерби. Нравится энергия Мораты, она заразительна»
Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Лечче» (3:0) в Серии А.
«Возможно, люди не ожидали, но в том-то и радость футбола, что все может так быстро измениться – как в положительную, так и в отрицательную сторону – в течение 90 минут.
Нам было важно победить после дерби и продолжить победную серию, поскольку мы знаем, что эйфорию трудно преодолеть. Но игроки поняли, как вернуться в исходное состояние, и сыграли хорошо.
В Морате мне нравится энергия, которую он привносит. Его энергия заразительна. Мы видели сегодня, как Рафа Леау работает усерднее, в том числе потому, что видит пример Абрахама и Мораты», – сказал тренер «Милана» в эфире Sky Italia.
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
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