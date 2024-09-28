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  • Фонсека после 3:0 с «Лечче»: «Милану» было важно победить после дерби. Нравится энергия Мораты, она заразительна»
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Фонсека после 3:0 с «Лечче»: «Милану» было важно победить после дерби. Нравится энергия Мораты, она заразительна»

Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Лечче» (3:0) в Серии А.

«Возможно, люди не ожидали, но в том-то и радость футбола, что все может так быстро измениться – как в положительную, так и в отрицательную сторону – в течение 90 минут.

Нам было важно победить после дерби и продолжить победную серию, поскольку мы знаем, что эйфорию трудно преодолеть. Но игроки поняли, как вернуться в исходное состояние, и сыграли хорошо.

В Морате мне нравится энергия, которую он привносит. Его энергия заразительна. Мы видели сегодня, как Рафа Леау работает усерднее, в том числе потому, что видит пример Абрахама и Мораты», – сказал тренер «Милана» в эфире Sky Italia.

Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛечче
logoАльваро Мората
logoПаулу Фонсека
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