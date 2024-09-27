Тео повторил рекорд Мальдини по голам за «Милан» среди защитников в Серии А – 29

Тео Эрнандес повторил рекорд Паоло Мальдини.

На 41-й матча с «Лечче» французский защитник отметился голом, который стал для него 29-м за «Милан» в чемпионате Италии.

Тео, таким образом, повторил рекорд по голам среди защитников за «Милан» и теперь делит его с Паоло Мальдини (29 мячей).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.