Юрий Семин: «Краснодар» психологически готов к матчу с «Зенитом», у них есть уверенность. Они сделали корректировки, исходя из прошлых поражений»

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Зенитом».

«На мой взгляд, обе команды в хороших кондициях. Они для себя показывают один из лучших уровней игры. Будет интересный матч, он многое решит. Психология будет иметь громадное значение в дальнейших играх. Думаю, психологически к матчу с «Зенитом» они готовы.

Из тех поражений, которые были с «Зенитом», они сделали определение корректировки, потому что подбор игроков очень мощный, во всех линиях играют в хороший футбол и игроки сбалансированы. У «Краснодара» есть большая уверенность. Победит тот, кто будет иметь баланс в атаке и обороне», – сказал экс-тренер «Локомотива».

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в 10-м туре Мир РПЛ в субботу, 28 сентября.