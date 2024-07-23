«Реал» заработал 75 млн евро на трансферах Мораты. Клуб получит 390 000 за переход воспитанника в «Милан» из «Атлетико»
Трансферы Альваро Мораты принесли «Реалу» около 75 миллионов евро.
19 июля нападающий перешел из «Атлетико» в «Милан» за 13 миллионов евро. «Реал» получит часть этой суммы – 390 тысяч евро – в качестве солидарных выплат.
В общей сложности «сливочные» на трансферах Альваро заработали 74,85 млн евро.
В 2013 году мадридский клуб продал своего воспитанника в «Ювентус», позже выкупив его обратно, а в 2017-м Мората перешел из «Реала» в «Челси».
Когда «Челси» отдал Морату «Атлетико» в аренду, а затем продал, «Реал» получил 1 860 000 евро. При переходе форварда в «Ювентус» на правах аренды сумма солидарных выплат составила 600 000 евро.
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Конечно, он не имеет значения, когда у тебя его нет.😉
2 Выкупили за 30 млн (-10млн)
3 Продали в Челси за 66 млн (+56 млн)
4 Всякие солидарные выплаты 2,850 млн
Итого 58 850 000
Откуда вы взяли 75 млн не понятно,лишь бы чё нибудь крутое сочинить про своего кумира
Тебас недавно признался что боится Переса из-за его влияния и возможных проблем для своей семьи,это о многом говорит, очень многом