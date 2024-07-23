«Реал» заработал 75 млн евро на трансферах Мораты. Клуб получит 390 000 за переход воспитанника в «Милан» из «Атлетико»

Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига трансферы бизнес Альваро Мората деньги Футбол

Трансферы Альваро Мораты принесли «Реалу» около 75 миллионов евро.

19 июля нападающий перешел из «Атлетико» в «Милан» за 13 миллионов евро. «Реал» получит часть этой суммы – 390 тысяч евро – в качестве солидарных выплат. 

В общей сложности «сливочные» на трансферах Альваро заработали 74,85 млн евро.

В 2013 году мадридский клуб продал своего воспитанника в «Ювентус», позже выкупив его обратно, а в 2017-м Мората перешел из «Реала» в «Челси». 

Когда «Челси» отдал Морату «Атлетико» в аренду, а затем продал, «Реал» получил 1 860 000 евро. При переходе форварда в «Ювентус» на правах аренды сумма солидарных выплат составила 600 000 евро.

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46 комментариев
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Перес прошел футбол
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Тем временем лапорта сократит обеды у детских команд
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Менеджмент Реала во главе с Пересом это золото, что делает золото буквально из воздуха 😎
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Ответ Kanye East_1116222356
Тем временем лапорта сократит обеды у детских команд
Пока Барселона до сих пор выплачивает своему лучшему воспитаннику, покиневшему клуб ещё в 2021 году, зарплату и будет это делать вплоть до 2025, Реал получает выплаты за доморощенного Морату и по сей день. Вот она работа академии.
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+29
Ответ Aidos9419
требла не хватает
Требл для бчк сектантов оставьте ))
+45
-19
+26
Ответ old folk
Требл - это признак тотальной доминации по итогам сезона. Конечно, он не имеет значения, когда у тебя его нет.😉
Ох уж этот кубок Испании, без него ведь такой провальный сезон у Мадрида получился.)
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Перес лучший футбольный менеджер 21 века
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+7
Думаю еще смогут поднять на нем, учитывая его любовь к путешествиям
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Ответ Aidos9419
требла не хватает
Зачем ему требл? Это вообще что такое? Выдуманный трофей какой-то.
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Если уж и делать рычаги, то только так, по-королевски)))
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Ответ Funny lepka
Думаю еще смогут поднять на нем, учитывая его любовь к путешествиям
Следующий переход наверно будет в Интер😄😄😄
+4
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+4
Интересно, сколько заработал Мальмё и Аякс на Ибрагимовиче 🤔
+4
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Ответ snekker
Красиво Азар с Челси поимел этот золотой менеджмент
Давай тогда вспомним Коутинье и Ливерпуль как они поимели Барсу
+4
0
+4
Ответ Irakli Kan
Зачем ему требл? Это вообще что такое? Выдуманный трофей какой-то.
Требл - это признак тотальной доминации по итогам сезона.
Конечно, он не имеет значения, когда у тебя его нет.😉
+15
-12
+3
Ответ SPAIN 2010
Следующий переход наверно будет в Интер😄😄😄
а значит свободным агентом)
+3
0
+3
Ответ Данил Попов
Перес просто гений! Генератор денег из ничего!
солидарные выплаты тоже изобретение Переса?)
+3
0
+3
Ответ superbro
Менеджмент Реала во главе с Пересом это золото, что делает золото буквально из воздуха 😎
Обычная стоимость нападающего, тут ещё и воспитанник. Чё тут гениального? Чё значит буквально из воздуха? Он не перспективного надающего продавал как будто, а ничего.
+9
-6
+3
Ответ Оксолиновая Мразь
Интересно, сколько заработал Мальмё и Аякс на Ибрагимовиче 🤔
В молодежном клубе Анелька должны поставить его статую в золоте.
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Мората крутится - лавеха мутится
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Комментарий удален модератором
Не плачь пожалуйста куталонец🤣🤡
+4
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1 Продали в Юве за 20млн (+20млн)
2 Выкупили за 30 млн (-10млн)
3 Продали в Челси за 66 млн (+56 млн)
4 Всякие солидарные выплаты 2,850 млн
Итого 58 850 000
Откуда вы взяли 75 млн не понятно,лишь бы чё нибудь крутое сочинить про своего кумира
Тебас недавно признался что боится Переса из-за его влияния и возможных проблем для своей семьи,это о многом говорит, очень многом
+5
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Ответ Emin Mp
Так Мората же говорил что на самом деле он с детства за Атлетико был?
он был в академии атлети,дальше Хетафе,и только потом Реал
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Ответ SPAIN 2010
Следующий переход наверно будет в Интер😄😄😄
Следующий будет в Испанию, потом в Англию. Дорога уже натоптана)
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Пассивный доход
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Спасибо тебе Алексей Вильнюс
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Пересу впору эскорт-агентство открывать.Хороший профит за Моратика.
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Ответ Игорь Новиков
Гениально.
Поразительно.
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Ответ Kanye East_1116222356
Тем временем лапорта сократит обеды у детских команд
Какой клуб 💩🌈) такой-же президент ))
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Гениально.
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Лапорта: а нам?
+2
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