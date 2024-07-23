«Реал» заработал 75 млн евро на трансферах Мораты. Клуб получит 390 000 за переход воспитанника в «Милан» из «Атлетико»

Трансферы Альваро Мораты принесли «Реалу» около 75 миллионов евро.

19 июля нападающий перешел из «Атлетико» в « » за 13 миллионов евро. «Реал» получит часть этой суммы – 390 тысяч евро – в качестве солидарных выплат.

В общей сложности «сливочные» на трансферах заработали 74,85 млн евро.

В 2013 году мадридский клуб продал своего воспитанника в «Ювентус», позже выкупив его обратно, а в 2017-м Мората перешел из « » в « ».

Когда «Челси» отдал Морату «Атлетико» в аренду, а затем продал, «Реал» получил 1 860 000 евро. При переходе форварда в « » на правах аренды сумма солидарных выплат составила 600 000 евро.

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