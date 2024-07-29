«Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А и будет эксклюзивно показывать Кубок и Суперкубок Италии. Соглашения – на 5 лет
«Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать итальянский футбол в России.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о продлении прав на показ Серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны.
Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет – до 2029 года.
«Наши зрители уже привыкли, что первоклассный итальянский футбол можно посмотреть только на «Матч ТВ», и мы рады, что еще как минимум пять лет сможем предоставлять вам эту возможность», – написал Тащин.
Минина будет много)
Может вторую возьмёт в рублях
От них кровь из ушей идёт похлеще, чем от Шнякина
С подключением.
Надеюсь матчи будут
комментировать без
симпатии в одну сторону
и конечно же Адекватно.
Всем приятных просмотров
Ну и Захаряна. Только их наверняка и будут по МАТЧ ТВ казать.
А тут ребята серьёзные
Что поделать, такова участь. Возможно и на нашей улице когда-то будет праздник..