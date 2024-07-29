«Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А и будет эксклюзивно показывать Кубок и Суперкубок Италии. Соглашения – на 5 лет

«Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать итальянский футбол в России.

Генеральный продюсер « » Александр Тащин сообщил о продлении прав на показ Серии А и приобретении прав на и страны.

Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет – до 2029 года.

«Наши зрители уже привыкли, что первоклассный итальянский футбол можно посмотреть только на «Матч ТВ», и мы рады, что еще как минимум пять лет сможем предоставлять вам эту возможность», – написал Тащин.