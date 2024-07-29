«Матч ТВ» продлил права на трансляцию Серии А и будет эксклюзивно показывать Кубок и Суперкубок Италии. Соглашения – на 5 лет

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Кубок Италии бизнес телевидение Суперкубок Италии Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» будет эксклюзивно показывать итальянский футбол в России.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о продлении прав на показ Серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны.

Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет – до 2029 года.

«Наши зрители уже привыкли, что первоклассный итальянский футбол можно посмотреть только на «Матч ТВ», и мы рады, что еще как минимум пять лет сможем предоставлять вам эту возможность», – написал Тащин.

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61 комментарий
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Черданцев наконец-то закроет ипотеку
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+53
Ответ Фёдор Кузнецов
Как же так,после ухода еврокубклв на ОККО все писали,что заполнять сетку вещания фильмами с Сигалом,а тут и Испания и Италия на Матч ТВ
Германия еще, еще бы договорились по АПЛ и потерю еврокубков можно простить
+38
-2
+36
Как же так,после ухода еврокубклв на ОККО все писали,что заполнять сетку вещания фильмами с Сигалом,а тут и Испания и Италия на Матч ТВ
+40
-9
+31
Хороша новость, но все равно надо будет оформить подписку на ОККО чтоб смотреть еврокубки
+29
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Каеф)
Минина будет много)
+14
-1
+13
Хорошего просмотра всем любителям футбола! Замечательно!👍
+10
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+7
Ответ Sterling31
Германия еще, еще бы договорились по АПЛ и потерю еврокубков можно простить
С АПЛ есть договор,но там лига его сама заморозила
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Ответ zenit1925roma1927
Вся суть колорадского глорья. Пока 50 подряд чемпионств штампуют - не пофиг и я их фонад😜😜 Чуть сдали - всё, уже пофиг, не слежу и не смотрю Глорьë
У тебя со зрением все в порядке? Перечитай что он написал.
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В целом я доволен, поскольку не потребуется совершать лишние манипуляции для просмотра Серии А, а можно просто включить ТВ в нужное время. Да и зависаний картинки и сбоев по ТВ значительно меньше.
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Ответ Sterling31
Германия еще, еще бы договорились по АПЛ и потерю еврокубков можно простить
Германия с 25 года не будет транслироваться в РФ, а АПЛ в полном объеме можно смотреть в ВК, с классными комментаторами Спорткаста и Витал Спорт. Пусть лучше АПЛ навсегда пропишется в ВК
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Ответ Aleksey Yashin
Черданцев наконец-то закроет ипотеку
Он давно закрыл, но шутки актуальнейшие.
Может вторую возьмёт в рублях
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Ответ combinator.vel
Германия с 25 года не будет транслироваться в РФ, а АПЛ в полном объеме можно смотреть в ВК, с классными комментаторами Спорткаста и Витал Спорт. Пусть лучше АПЛ навсегда пропишется в ВК
Классные комментаторы?)
От них кровь из ушей идёт похлеще, чем от Шнякина
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Ответ combinator.vel
Германия с 25 года не будет транслироваться в РФ, а АПЛ в полном объеме можно смотреть в ВК, с классными комментаторами Спорткаста и Витал Спорт. Пусть лучше АПЛ навсегда пропишется в ВК
там комментаторы одно название.Весь матч комментируют дурачков из комментов,так себе слушать это действие
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лучше бы они ЛЧ показывали...
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Ответ QRkot
Если я правильно понял, что бы смотреть РПЛ, мне нужно купить подписку за 300 р в месяц, а если я еще хочу и посмотреть Лалигу и Серию А , нужно ещё 400 за подписку пакет Спорт?
да. готов 700 за "доступное" ТВ
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Ответ zenit1925roma1927
Мм, понятненько Так все-таки что конкретно мне помешало зрение понять из его комментария?
Он пишет что пока Ювентус штамповал чемпионства было пофигу, так как никто не оказывал конкуренции и смотреть твм было не на что, а сейчас у Ювентуса перестройка и сейчас смотреть сериал будет интересно. А ты все понял наоборот, так что перечитай еще раз и повнимательнее.
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Ответ Сергей Дегтяренко
еще б интершум сделали а то снова этих клоунов слушать весь сезон
Интершум на Матч ТВ функционирует с 2016 года.
С подключением.
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Ответ Log in
Он давно закрыл, но шутки актуальнейшие. Может вторую возьмёт в рублях
А выглядит так, как будто не закрыл 😅
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Ответ Сергей Дегтяренко
это если на сайте смотреть?
И на сайте, и на Матч ТВ HD
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Ответ Aleksey Yashin
А выглядит так, как будто не закрыл 😅
Выглядит так, будто до сих пор празднует
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Ответ MagicWithoutBorders
В целом я доволен, поскольку не потребуется совершать лишние манипуляции для просмотра Серии А, а можно просто включить ТВ в нужное время. Да и зависаний картинки и сбоев по ТВ значительно меньше.
Зависаний картинки может и не будет, зато будут Генич с Черданцевым и пропущенные первые пол часа игры ради хоккейного овертайма.
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Отлично, плюс ещё Ла Лига.
Надеюсь матчи будут
комментировать без
симпатии в одну сторону
и конечно же Адекватно.
Всем приятных просмотров
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Ответ antonio1589
Интершум на Матч ТВ функционирует с 2016 года. С подключением.
это если на сайте смотреть?
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Ответ Артём Шевченко
Каеф) Минина будет много)
Из-за Испании и Италии. он ж Испанию любит
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Ответ combinator.vel
Германия с 25 года не будет транслироваться в РФ, а АПЛ в полном объеме можно смотреть в ВК, с классными комментаторами Спорткаста и Витал Спорт. Пусть лучше АПЛ навсегда пропишется в ВК
Что значит не будет с 25 года? Продление контракта ещё никто не отменял
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Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
А зря, чемп намного интереснее всех вместе взятых. Еще за Францией послежу в этом сезоне
Кому как
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Ответ Shos
Логика не понятна, ни в Ла Лиге, ни в Серии А нет российских клубов, для чего нам смотреть развращенный западный спорт???
в клинику бегом марш!
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Ответ Phil_Jones07
в клинику бегом марш!
Вы думаете, что руководство Матч ТВ консультировалось по этому вопросу с Министерством Здравоохранения и в их заведениях знают логику принятого решения?
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Ответ Reims Start 2023
Отлично, плюс ещё Ла Лига. Надеюсь матчи будут комментировать без симпатии в одну сторону и конечно же Адекватно. Всем приятных просмотров
Если Ла лига, то симпатии только в пользу РМ и Барсы.
Ну и Захаряна. Только их наверняка и будут по МАТЧ ТВ казать.
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Ответ Zidane 21
Сменилось 4 чемпиона, кто угодно, но только не Рома, да?)
"Кто угодно" - это если бы были "Специя", "Лечче" и "Фрозиноне"
А тут ребята серьёзные
Что поделать, такова участь. Возможно и на нашей улице когда-то будет праздник..
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