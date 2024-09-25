Сон о календаре: «Мы не роботы. Нужно сократить число матчей, чтобы играть качественнее. Люди хотят видеть качественный футбол, а не то, как игроки страдают из-за травм»

Сон Хын Мин высказался об увеличении количества матчей в этом сезоне.

Ранее игроки топ-клубов, в частности Родри из «Манчестер Сити», Алиссон из «Ливерпуля» и Жюль Кунде из «Барселоны», высказали недовольство из-за перегруженного календаря. Упоминалось, что по этой причине игроки могут устроить забастовку.

«Многие игроки высказались и произнесли правильные вещи, и я думаю, было очень важно, чтобы кто-то действительно это сделал.

Игроки – главные лица, которые должны что-то сказать, у нас определенно много матчей. Будучи болельщиками, вы хотите видеть качественную игру, а не как можно больше матчей. Вы не хотите видеть, как люди страдают из-за травм, этого никто не хочет видеть.

Это определенно много игр и поездок, [поэтому] мы должны заботиться о себе, что иногда очень тяжело, а иногда вы не готовы морально и физически, и когда вы выходите на поле, риск получения травмы огромен.

Мы не роботы, поэтому мы просто обязательно должны следить за этим и сократить количество матчей, чтобы играть качественнее. Я думаю, это должно стать целью», – заявил полузащитник «Тоттенхэма ».

При этом корейский футболист не считает, что устраивать забастовку должны игроки.

«Нет, хочется дойти до финалов и сыграть много матчей.

Это другой вопрос, но я хочу сказать, что турниры, например, Лига чемпионов, изменились, добавив еще больше игр, и мне кажется, что это неправильно с точки зрения заботы об игроках», – ответил Сон на вопрос, поддержал ли бы он забастовку.