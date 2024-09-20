«Миранчук забил в своем коронном стиле и на время затмил Месси». Семин о 1-м голе хавбека в МЛС

Юрий Семин оценил первый гол Алексея Миранчука в МЛС.

Хавбек «Атланты » сравнял счет в концовке матча с «Интер Майами » (2:2).

«Алексей забил в своем коронном стиле – уход с фланга в середину поля и удар левой ногой с подрезкой в дальний угол. Если он будет чаще бить по воротам, то будет больше таких голов.

Главное, что он очень сильно проявил себя в таком важном матче, при столь большом количестве болельщиков. Если он наберет кондиции, то будет одним из лучших игроков МЛС . То, что забил команде Месси , хорошо для рекламы Миранчука. А в целом каждый мяч хорош по-своему. Но он молодец.

Алексея в составе команды хотел видеть ее тренер, Миранчук оправдывает все ожидания. Надо двигаться дальше, для этого у него есть все возможности. Этот гол действительно великолепен, его роль в этом важном матче была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси», – сказал экс-тренер «Локомотива».