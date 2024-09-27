Семин о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Фаворита нет. Кордоба – главная проблема для гостей, а у краснодарцев будут шансы на победу, если справятся с бразильцами в средней линии»

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Зенита» в Мир РПЛ.

Игра 10‑го тура чемпионата России пройдет в субботу, 28 сентября.

В июле в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит » победил «Краснодар » со счетом 4:2.

– Думаю, что в этом матче фаворита нет. Две команды находятся в одинаковых и хороших кондициях. «Зенит» и «Краснодар» показывают интересный футбол, «быки» лучше играют в обороне в этом сезоне.

Главная проблема для «Зенита» – Кордоба . Ну, а для «Краснодара», на мой взгляд, главной проблемой будут бразильцы, которые играют в средней линии. Если краснодарцы справятся с ними – у них будут шансы на победу.

– Не ожидаете такого же футбола, как в Суперкубке?

– Думаю, что это будет равный матч, напряженный. Будут играть две самые сильные и стабильные команды на данный момент, – сказал бывший тренер «Локомотива».