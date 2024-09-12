Юран о «Пари НН»: «У нас на летние трансферы не было выделено ни копейки. Сейчас все наоборот. Но берут средних футболистов, которые не лучше тех, кто есть»
Ранее в сети появились слайды с презентации Александра Удальцова, посвященной итогам прошлого сезона. Один из тезисов директора нижегородского клуба сообщал о вовлеченности бывшего тренера в трансферы и взаимодействии с агентами. Напомним, Юран покинул «Пари НН» в апреле 2024 года.
«У меня есть четкое понимание этих процессов, приобретенное еще в европейском футболе: тренер должен тренировать, а спортивный отдел – находить и подбирать игроков для усиления состава. После того как находятся кандидаты на ту или иную позицию, допустим, два-три человека, они показываются тренерскому штабу. И тогда уже я как главный тренер высказываю свое мнение: поможет он команде или нет.
Кандидатуры предлагались руководством, а я на первом этапе отвечал лишь за спортивную часть. Затем пришел шеф-скаут и решал сам, дальше переговоры вело руководство клуба. На финальном этапе приобретение игроков утверждал совет директоров, в который входил и губернатор области. Я на этом совете даже не присутствовал. Поэтому здесь «взаимодействия с агентами» у меня на миллиард процентов не было.
Я всегда говорил: если футболист мне подходит, для меня не имеет значения, кто его агент – Иванов, Петров или Сидоров. Дальше клуб работает с ним – и по зарплате футболиста, и по агентской комиссии. Я к этому не имел никакого отношения – можете спросить у самого губернатора, как принимались решения в Нижнем.
У нас на летнюю трансферную кампанию не было выделено ни копейки на трансферы. Брать могли только бесплатных игроков, потолок зарплаты – Первая лига. Какая тут вовлеченность в агентские дела?
Зато сейчас происходит все наоборот. Словака, которого летом клуб оценил в 250-300 тысяч евро, подписали чуть ли не в два раза дороже. Так, может, здесь есть вовлеченность Удальцова? Потому что трансферами в «Пари НН» сейчас занимается только он. Клуб практически бесплатно привел Боселли, Удальцов назвал его слабым легионером весной, а теперь хочет за него 1 млн евро.
Теперь за 500 тысяч евро приобретают защитника, 28 лет. При мне о таких расходах на усиление можно было только мечтать. Взяли израильтянина, который сидит на лавке. И все это средние футболисты, которые не лучше тех, которые сейчас есть в команде»», – заявил бывший главный тренер «Пари НН».
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