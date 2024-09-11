Юран о Соболеве в «Зените»: «Не думаю, что «Спартак» потерял что-то сверхъестественное. Мнение болельщиков нужно уважать»

Сергей Юран высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака» в летнее трансферное окно.

«У болельщика есть свое мнение. И мнение нужно уважать. В свое время я переходил из «Бенфики» в «Порту », это было принципиально.

Не думаю, что «Спартак » потерял что-то сверхъестественное», – заявил бывший игрок красно-белых.