Юран о тренерстве: «Соро вернусь, надеюсь. Честно, руки уже чешутся!»

Сергей Юран надеется на скорое возвращение к тренерской работе.

55‑летний специалист покинул «Пари НН » в апреле 2024 года. Ранее он также возглавлял «Химки», «СКА‑Хабаровск», «Зоркий», «Балтику» и «Сибирь».

«Долго меня не видели за работой? Всего четыре месяца. Но честно, руки уже чешутся! Надеюсь, скоро вернусь», – сказал Юран .