Юран о тренерстве: «Соро вернусь, надеюсь. Честно, руки уже чешутся!»
Сергей Юран надеется на скорое возвращение к тренерской работе.
55‑летний специалист покинул «Пари НН» в апреле 2024 года. Ранее он также возглавлял «Химки», «СКА‑Хабаровск», «Зоркий», «Балтику» и «Сибирь».
«Долго меня не видели за работой? Всего четыре месяца. Но честно, руки уже чешутся! Надеюсь, скоро вернусь», – сказал Юран.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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