Кто играет за «Амкал»? Звезда молодежки «Динамо», любимчик Манчини и «Хозяин «Реала»

Уже не блогеры.

«Амкал» появился в 2018 году. Сначала играли блогеры – Ставр, Нечай, Финито, Эль Класико и другие. В 2020-м создали первый медийный турнир (Московский Кубок Селебрити), а с ним пришли профи – Маврин, Левшук и другие. С появлением Winline Медиалиги профи стало намного больше, а блогеры окончательно исчезли из ростера.

В четверг «Амкал» играет один из важнейших матчей в истории – против «Алании» в 1/32 Пути регионов Фонбет Кубка России. Эта стадия рекордная и для «Амкала», и для медиакоманд.

Знакомимся с теми, кто постарается добыть для «Амкала» исторический выход в 1/16.

Анатолий Катрич – нападающий: звезда молодежки «Динамо», фанаты «Амкала» отстояли его у Гатагова

Многие помнят Катрича по молодежке «Динамо» с 2011 по 2015 год. За это время он трижды выигрывал молодежный чемпионат, наколотил 16 мячей и входил в топ-3 бомбардиров сезона-2014/15. Затем перебрался в основную команду: пережил падение в ФНЛ и возвращение в Премьер-лигу.

В медиафутболе оказался в 2022-м, когда «Амкал» усиливался перед вторым сезоном Медиалиги.

Сразу же стал звездой: постоянно играл и забил пару красивых мячей на групповом этапе МФЛ-2.

Катрич – редкий профи, который с удовольствием занимается медиа. Он снимается в роликах «Амкала» и ведет личный телеграм-канал – на конец сентября там более 20 тысяч подписчиков.

Еще Катрич – любимчик фанатов «Амкала», даже получил от них кричалку – «Анатолий Катрич – красивый». В 2024-м Сослан Гатагов мог кикнуть Катрича – когда об этом стало известно, фанаты засыпали комментариями соцсети клуба с просьбой оставить нападающего.

Василий Маврин – хавбек: лучший футболист 2023-го, ноль матчей в профи

Маврин – настоящий любитель. У него ноль матчей на профессиональном уровне, играл только в чемпионате Нижегородской области и за дубли команд Второй лиги. С 2020-го – в «Амкале».

Маврин – комок противоречий. Один из самых вспыльчивых и токсичных игроков медиафутбола. Он легко мог побежать праздновать гол в полуметре от команды соперника или от их фанатской трибуны – сняв футболку и приложив ладонь к уху. Доставалось и своим: весной 2023-го в матче в Нижнем Маврин посылал одноклубников, оттаскивавших его от Дмитрия Тарасова. После игры Василия отчислили из «Амкала».

При этом Маврин – классный атакующий хавбек. Суперзвездой он стал в 2023 году. После отчисления из «Амкала» перешел в «Титан», привел клуб к чемпионству и стал лучшим медиафутболистом года по версии премии Media Football Awards.

В начале 2024-го Маврин вернулся в «Амкал». В 34 года он в пиковой форме – редко скандалит и эффективно играет. В пятом сезоне Медиалиги у хавбека два гола и два ассиста, в трех матчах Кубка России – 2 гола. Но больше всего Маврин любит ассистировать – посмотрите на его пас шведой в матче против GOATS.

Из-за травмы Маврин пропустит матч с «Аланией» – «Амкалу» явно будет его не хватать.

Илья Скроботов – защитник: в 17 забивал победный за «Зенит», Манчини называл будущим сборной

Скроботов – воспитанник «Зенита», в первую команду попал в сезоне-2017/18, при Роберто Манчини. Дебютировал за «Зенит» против «Уфы», а в следующем матче забил победный в ворота «Динамо» на 94-й минуте. Еще никогда такой молодой игрок не забивал за «Зенит» в РПЛ. А после Скроботов забавно отказывался давать интервью: «Пора домой, завтра в школу. Экзамены надо сдавать. Иду на первые два урока: биологию и физику» .

Манчини после игры хвалился, что открыл будущего защитника сборной России: «Я считаю, заслуживаю похвалы. Хоть что-то хорошее сделал. Раскрыл потенциал парня, который может стать ведущим защитником «Зенита» и сборной».

После этого Скроботов дважды сыграл за «Зенит», а затем дважды порвал крестообразные связки и пропустил больше двух лет.

В «Амкале» оказался весной 2024-го. Клуб искал левоногого центрдефа, и звезда «Амкала» блогер Форзорезор предложил Илье приехать на тренировку. Скроботов почти сразу застолбил место в основе и даже забил победный «Народной Команде» в МФЛ-5.

Медийно не отстает – развивает телеграм-канал на 6 тысяч подписчиков и стримит на Твиче: играет в CS и в Black Myth: Wukong.

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Дмитрий Ефремов – хавбек: играл в Лиге чемпионов против «Реала» и «Сити», пришел в «Амкал» в плохой форме

К 18 Ефремов выиграл все трофеи в России с ЦСКА. В 19 – дебютировал в сборной при Фабио Капелло. У Ефремова 75 матчей в РПЛ, а в Лиге чемпионов он выходил против «Ромы», «Баварии», «Манчестер Сити» и обыгрывал «Реал» (1:0). Но основным стать не получилось – помешал разрыв крестов.

В 2023-м Ефремов пересекался с медиафутболом – с «Текстильщиком» выбивал «Амкал» из Кубка России. Уже тогда Ефрем хорошо отзывался о Медиалиге: «Нас тренировал Игорь Колыванов – легенда российского футбола. После матча к нему не подошел сфоткаться ни один человек, зато к Роме Салимову (хавбек «Амкала» – Спортс’‘), у которого одна игра в РПЛ, выстроилась очередь. Я задумался: «А тем ли вообще занимаюсь?»

В 29 лет Ефремов оказался в «Амкале». Летом 2024-го клуб возглавил Виталий Панов, с которым они пересекались в «Акроне». «Если бы знал это раньше – сам бы ему набрал, – говорил Ефремов. – Мы созвонились, обсудили детали контракта, и я подписался».

Несмотря на знакомство, Панов сомневался брать ли Ефремова. Его смущала форма хавбека: «Он не в состоянии на данный момент, еще заболел. Он был у меня в «Акроне», качественный игрок, но не в таком состоянии. Он должен привести себя в порядок, потому что искусственно играть никто не будет».

Ефремов хорошо влился в медиафутбол. Играл во всех матчах Кубка Медиалиги, оформил 2 гола и два ассиста. Активно ведет телеграм-канал (больше 3,5 тысяч подписчиков). И даже учится трэштоку – на разминку против «Космоса» в Кубке России вышел в футболке с надписью «Хозяин «Реала».

Пича – нападающий: воспитанник «Химок» и чемпион Медиалиги, отмечал гол в стиле Нкунку

Максим Пичугин (настоящее имя Пичи) – воспитанник «Химок». Но за основную команду почти не играл – только 20 матчей.

С 2020-го – в структуре «Родины» из Первой лиги. Успел поиграть и за «Родину-М», «Родину-2», основную «Родину»: за нее отыграл 46 матчей во Второй лиге, 9 мячей и 9 ассистов.

В медифутболе оказался спонтанно – выступая за молодежную «Родину», начал играть за «Родину Медиа». В третьем сезоне Медиалиги Пича был звездой: забивал в полуфинале и финале, помог «РМ» выиграть первое чемпионство.

В конце 2023-го Пича перешел в «Амкал».

Пича – один из самых результативных игроков «Амкала». В пятом сезоне Медиалиги оформил 2 гола и 3 ассиста. В Кубке России – 3 гола и 2 ассиста. После 1/64 Пичугин был лучшим В Кубке России по системе гол+пас .

Еще Пича – крутой медийный актив. Нападающий обладает яркой внешностью и часто меняет прическу. Его даже приглашали сниматься в форме сборной России для технического партнера сборной Jogel.

Возможно, вы помните его празднование в стиле Нкунку.

Степан Костюков – форвард: в тройке лучших бомбардиров Кубка России

25-летний Костюков – самая актуальная звезда «Амкала». В Кубке России он забивает больше топ-форвардов: хет-трик «Коломне», гол «Велесу» – после трех раундов Костюков возглавлял гонку бомбардиров, но пока опустился на второе место. Рядом – Тимур Сулейманов из «Локо» и Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо».

Забавно, но Костюков вообще мог не быть в «Амкале». Бывший форвард «Строгино», «Черноморца» и владимирского «Торпедо» (вся карьера – во Второй лиге) начал тренироваться с «Амкалом» перед пятым сезоном Медиалиги. Костюков не убедил, поэтому в заявку на сезон его не включили. Степан не сдался, продолжил тренировки, и после пятого тура (в окно дозаявок) его взяли.

Гениальное решение. За остаток сезона Костюков трижды забивал, отдал два ассиста и своим голом помог победить 2Drots на стадионе ЧМ в Нижнем . Фанаты были в восторге – буквально под каждым постом с голом писали, что у «Амкала» наконец появился центрфорвард.

Арсений Левшук – защитник: играл против сборной Франции (Сидибе разбил ему нос), отступные в контракте с «Амкалом» – 6,5 млн

Левшук – воспитанник «Спартака», но в профи почти не играл. Хайлайт этого периода – матч против сборной Франции. Во время ЧМ-2018 французы дважды спарринговались со «Спартаком» U-19, чтобы дать нагрузку запасным.

«Я точно помню за нас два матча играл Ареоля, против нас играл Манданда, слева играл Менди, Сидибе мне нос разбил, сука. Кимпембе, Нзонзи точно были, Фекир. Основной стак, все те, кто сидел у них на банке, чтобы не терять игровую практику, играли с нами», – вспоминал Арсений

Молодежка «Спартака» проиграла оба матча: 2:3 и 0:11.

Левшук попал в «Амкал» в 2021 году и быстро стал одним из важных людей.

Во-первых, он классно играет. Левшук – один из самых забивных защитников медиафутбола. Во второй Медиалиге оформил 5 мячей за 8 матчей, а по итогам 2022-го получил приз защитнику года.

Во-вторых, Арсений не мечтает о возвращении в профи, несмотря на возраст (23 года). В 2023-м крайним защитником интересовался «Волгарь», но тот даже не рассматривал оффер.

В-третьих, Левшук еще и медийная звезда.

В матче с «Зенитом» U-19 на сборах в Турции троллил молодых футболистов. «Стоим в туалете с игроком «Зенита». Он меня спрашивает, чего мы такие злые. Я не понял, спросил, что у них случилось. Он мне сказал, что Сеня бегает и кричит: «Вы все равно не заиграете!» – рассказывал хавбек «Амкала» Антон Чужой.

В матче Кубка России против «Знамя Труда» Левшук получил красную. Но вместо того, чтобы уйти в раздевалку, забрался к фанатам и вместе с ними заряжал кричалки.

«Мне кажется, Сеня давно переквалифицировался в того самого медийного футболиста, который показывает, что можно не только играть в футбол, но и контент снимать. Я не представляю канал без Сени» , – говорил президент клуба Герман Эль Класико.

В 2023-м «Амкал» продлил контракт с Левшуком, установив отступные в 6,5 миллионов рублей.

Матч с «Аланией» Левшук пропускает – перебор желтых. После матча защитник обратился к РФС с просьбой отменить желтую. А фанаты запустили хэштег #отменитежелтуюЛевшуку, написав более 500 комментариев в соцсетях РФС и Кубка России.

Антон Чужой – вингер: не играл в Кубке России 721 день из-за дисквы, его гол принес «Амкалу» единственный трофей

Единственный блогер, у которого есть шанс сыграть за «Амкал».

Чужой пришел в клуб в 2019-м и за несколько лет прошел путь от важного игрока старта до безнадежного запасного. Главный хайлайт Чужого – гол 2Drots в финале МКС-2021. Гол элитный, издалека . А еще он помог «Амкалу» выиграть первый трофей.

При Сослане Гатагове Чужой окончательно пересел в запас, но Виталий Панов (тренирует клуб с июля) верит в парня: подтягивает на тренировки и даже выпустил против «Космоса» в 1/64. Антон не подвел – заработал пенальти.

У Чужого с Кубком России особенная история. В первой кампании «Амкала» в 2022-м Антон сыграл во всех трех матчах, но против «Звезды» получил удаление за две желтые.

«Судьи ######! Пусть они умрут в этом эфэнэловском футболе, который куплен, – горел Антон. – Как он нам первый гол засчитал? Второй гол – из офсайда. За что мне дали первую желтую карточку? Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе» .

Итог: 3 матча дисквалификации за оскорбление судей и один матч – за красную. Чужой пропустил два матча «Амкала» в 2023-м и еще два в 2024-м, всего – 721 день.

Недавно Антон поучаствовал в еще одном скандале : в Т-Лиге послал Дзюбу и получил от него удар под зад. Но медийности у Антона и так хватает: он ведет популярный ютуб-канал на 177 тысяч подписчиков, а его инстаграм хвалил Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом).

Руслан Имаев – защитник: Викинг и капитан «Амкала», 99 матчей во Второй лиге

Прозвище Имая – Викинг. За внешнее сходство.

Имай – воспитанник «Локомотива». Вся карьера во Второй лиге, там он отыграл 99 матчей. Больше всего за красногорский «Зоркий» – 59. Забил за клуб 5 голов и отдал пять ассистов. Неплохо для центрального защитника.

Имай был медийным и до «Амкала»: на ютубе есть ролик «Руслан Имаев дал шпината на последней минуте тайма» с эпичным проходом защитника к чужим воротам.

В «Амкал» пришел весной 2023-го, перед третьим сезоном Медиалиги, и сразу стал основным. А в конце 2023-го Сослан Гатагов назначил его капитаном.

Руслан – пример профессионального футболиста, отлично зашедшего в медиафутбол. Вместе с бывшим партнером по «Зоркому» Никитой Дубчаком создали ютуб-канал «Дубай» (6,7 тысяч подписчиков): парни берут интервью, в которых звезды медиафутбола делятся забавными историями из футбольной карьеры. В гостях были Евгений Макеев, Сослан Гатагов, Алексей Гасилин, комментатор Станислав Минин.

Виталий Панов – главный тренер: выводил «Волгарь» в Первую лигу, набрал 8,5 тысяч в телеграме за месяц

Внезапно, Сослан Гатагов больше не главный в «Амкале». В июле 2024-го он покинул клуб из-за разногласий с командой, а на его место пригласили Виталий Панова.

До «Амкала» он работал ассистентом в «КАМАЗе», «Крыльях Советов», «Шиннике» и «Волгаре», главным тренером – в «Акроне», «Волгаре» и «Челябинске». Были успехи: в 2016 году, будучи ассистентом в «Волгаре», дошел до переходных матчей в РПЛ. В 2018-м (уже в роли главного тренера) дошел до 1/16 финала Кубка России, а в следующем сезоне вывел команду в Первую лигу .

В «Амкале» тоже получается неплохо. В семи матчах шесть побед и одно поражение. Виталий Николаевич уже в истории: ранее «Амкал» не добирался до 1/32 раунда Кубка России.

Панова часто сравнивают с первым тренером и легендой «Амкала» Денисом Зубко. «Когда я познакомился с Виталием Николаевичем, честно, сразу подумал, что это – наш вайб, свой человек. После диалога у меня появилось ощущение, что я общаюсь с Денисом Ивановичем, но с большим бэкграундом в тренерстве», – делился впечатлениями легенда «Амкала» Евгений Спиряков.

Панов неплохо освоился в медиа. Завел телеграм-канал, в котором отвечает на вопросы подписчиков. Первый пост в канале появился 26 августа – за месяц набралось более 8,5 тысяч подписчиков .

Посмотреть на звезд «Амкала» в деле можно будет в четверг: в 19:30 они рубятся с «Аланией» за 1/16 Фонбет Кубка России.

Осетинские пироги – культ Северной Осетии и мем нашего футбола

Фото: ФК «Амкал»