«5 тысяч долларов – самые большие премиальные. При Слуцком я играл 5-10 минут, больше трешки не получал». Ефремов о доходах в ЦСКА
– Какими были самые большие премиальные в твоей карьере?
– Тысяч 5 долларов.
– За что?
– Кажется, за победу в Кубке в 2013-м. У Слуцкого была четко отработанная схема: вышел в стартовом составе, получаешь всю сумму – 10 тысяч долларов, вышел с замены и забил или отдал – тоже получаешь десятку, просто вышел – пятерку, а если просидел весь матч на скамейке или вышел в самой концовке – давал 2-3 тысячи.
– Интересно.
– При Слуцком мое коронное игровое время было 5-7-10 минут, поэтому больше трешки я редко получал. (Улыбается.) Правда, в 2014-м лавочку прикрыли и перестали платить любые премиальные за победы.
– Почему?
– Когда началась ситуация на Донбассе, Гинер, как я понял, потерял практически весь свой бизнес на Украине. Поэтому премиальные сильно урезали: давали какую-то сумму только в конце сезона, и то – если вышли в Лигу чемпионов. При любом другом исходе денег было не видать, – рассказал бывший хавбек ЦСКА, выступающий за «Амкал».
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