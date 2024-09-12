«5 тысяч долларов – самые большие премиальные. При Слуцком я играл 5-10 минут, больше трешки не получал». Ефремов о доходах в ЦСКА

Дмитрий Ефремов рассказал о премиальных в ЦСКА.

– Какими были самые большие премиальные в твоей карьере?

– Тысяч 5 долларов.

– За что?

– Кажется, за победу в Кубке в 2013-м. У Слуцкого была четко отработанная схема: вышел в стартовом составе, получаешь всю сумму – 10 тысяч долларов, вышел с замены и забил или отдал – тоже получаешь десятку, просто вышел – пятерку, а если просидел весь матч на скамейке или вышел в самой концовке – давал 2-3 тысячи.

– Интересно.

– При Слуцком мое коронное игровое время было 5-7-10 минут, поэтому больше трешки я редко получал. (Улыбается.) Правда, в 2014-м лавочку прикрыли и перестали платить любые премиальные за победы.

– Почему?

– Когда началась ситуация на Донбассе, Гинер , как я понял, потерял практически весь свой бизнес на Украине. Поэтому премиальные сильно урезали: давали какую-то сумму только в конце сезона, и то – если вышли в Лигу чемпионов . При любом другом исходе денег было не видать, – рассказал бывший хавбек ЦСКА , выступающий за «Амкал ».