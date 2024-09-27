«Эффект Моуринью – это трофеи. Я брал кубки везде, кроме «Тоттенхэма», из которого ушел за два дня до финала. Извините, но в сентябре нечего выигрывать». Тренер «Фенербахче» об игре команды
Жозе Моуринью напомнил, что его команды почти всегда выигрывают трофеи.
– Когда вы приступаете к работе с командой, всегда возникает «эффект Моуринью». Но мы пока этого не увидели. Когда это произойдет? И вам не кажется, что в языке тела некоторых игроков виден негативный настрой?
– «Эффект Моуринью» – это трофеи, кубки. Невозможно выиграть трофей в сентябре. В сентябре ни один трофей не разыгрывается. Как тут увидеть эффект?
Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал кубки. Кроме «Тоттенхэма» – я ушел за два дня до финала.
Но во всех остальных клубах «эффект Моуринью» проявлялся в виде трофеев. Извините, но в сентябре нечего выигрывать, – сказал главный тренер «Фенербахче».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: HaytersTV
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