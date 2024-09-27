Моуринью о 2:1 с «Юнионом»: «Фенербахче» был сильнее во 2-м тайме и много создал еще до 2-го гола. Было наивно полагать, что игра у нас в кармане, красная и пенальти заставили напрячься»

Жозе Моуринью высказался о победе «Фенербахче» над «Юнионом» (2:1) в Лиге Европы.

На 73-й минуте турки оказались в большинстве после прямой красной карточки Кевина Мак Аллистера, однако на 90-й минуте матча за две желтые был удален Брайт Осейи-Сэмюэл. На 92-й минуте голкипер «Фенербахче» Доминик Левакович отразил пенальти, но пропустил удар Росса Сайкса на 93-й.

«Ключевым моментом стал наш первый гол. До этого момента «Юнион » играл хорошо и создавал нам сложности. Этот гол немного сбил течение игры. Во втором тайме мы были намного сильнее, играли лучше них, создали много шансов еще до того, как забили второй гол.

Второй ключевой момент случился после красной карточки и пенальти, что сделало игру открытой в последние 7 минут. Думаю, с нашей стороны было наивно полагать, что победа у нас в кармане. Произошла ситуация, которая заставила нас немного напрячься.

Но в конце концов в этом новом турнире мы все пытаемся понять, сколько очков нужно, чтобы пройти дальше, остаться в первой или второй группах. Раз нам это непонятно, лучше всего набирать очки. Теперь у нас есть три, двигаемся во второй тур», – сказал главный тренер «Фенербахче ».