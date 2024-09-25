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Моуринью о неявке на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»: «Я прождал своей очереди 70 минут, всему есть предел. Я никогда не боялся журналистов и их вопросов»

Жозе Моуринью объяснил, почему пропустил пресс-конференцию.

Главный тренер «Фенербахче» не явился на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая» в чемпионате Турции (1:3). 

«За свою 24-летнюю карьеру я никогда не избегал пресс-конференций. Я никогда не боялся журналистов и их вопросов. Тренер гостей выступают первым, чтобы быстрее освободиться, это нормально. Но всему есть предел! Я прождал 70 минут и даже после этого не смог выйти, потому что его [тренера «Галатасарая» Окана Бурука] пресс-конференция продолжалась. Я не могу ждать своей очереди на пресс-конференции 70, 75 или 80 минут.

Это не имело никакого отношения к результату, просто что-то правильно, а что-то – нет. Сразу после следующего матча я пойду на флеш-интервью, потому что такова логика флеш-интервью. Оно проходит не через 20 минут после игры, а сразу после нее.

После него ты ждешь [своей очереди на пресс-конференции] 15 минут, полчаса. Но 70 минут? Извините, но это неуважение! Если кто-то и почувствовал неуважение, так это я», – сказал Моуринью

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
Окан Бурук
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