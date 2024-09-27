Флик о том, что Эндрика и Винисиуса не удалили в игре с «Алавесом»: «Я сосредоточен только на «Барсе». Меня не волнует, что может сделать соперник, это ничего не меняет»

Ханс-Дитер Флик высказался о решениях судей в отношении Эндрика и Винисиуса.

«Реал» обыграл «Алавес » (3:2) в 7-м туре Ла Лиги. На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку.

Винисиус же получил одну желтую карточку за пререкания с судьей – бразилец был недоволен тем, что Алехандро Муньис не зафиксировал фол на нем со стороны Сантьяго Моуриньо.

Главного тренера «Барселоны» на пресс-конференции попросили прокомментировать тот факт, что оба игрока не были удалены.

«Я сосредоточен только на нашей команде. Я не фокусируюсь на том, что может сделать соперник, меня это не волнует.

Мы должны делать свою работу, а это значит, что нужно победить «Осасуну». Остальное ничего не меняет», – заявил Флик .

«Барселона », лидирующая в турнирной таблице, сыграет с «Осасуной» в 8-м туре Ла Лиги в субботу. «Реал» и «Атлетико» встретятся в мадридском дерби в воскресенье.