Флик о том, что Эндрика и Винисиуса не удалили в игре с «Алавесом»: «Я сосредоточен только на «Барсе». Меня не волнует, что может сделать соперник, это ничего не меняет»
«Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в 7-м туре Ла Лиги. На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку.
Винисиус же получил одну желтую карточку за пререкания с судьей – бразилец был недоволен тем, что Алехандро Муньис не зафиксировал фол на нем со стороны Сантьяго Моуриньо.
Главного тренера «Барселоны» на пресс-конференции попросили прокомментировать тот факт, что оба игрока не были удалены.
«Я сосредоточен только на нашей команде. Я не фокусируюсь на том, что может сделать соперник, меня это не волнует.
Мы должны делать свою работу, а это значит, что нужно победить «Осасуну». Остальное ничего не меняет», – заявил Флик.
«Барселона», лидирующая в турнирной таблице, сыграет с «Осасуной» в 8-м туре Ла Лиги в субботу. «Реал» и «Атлетико» встретятся в мадридском дерби в воскресенье.
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