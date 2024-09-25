Флик, Анчелотти и Вальверде претендуют на звание лучшего тренера сентября в Ла Лиге
Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
В сентябре на награду претендуют:
– Ханс-Дитер Флик («Барселона»);
– Карло Анчелотти («Реал Мадрид»);
– Эрнесто Вальверде («Атлетик»).
Победители будут определены в результате голосования на официальном сайте Ла Лиги.
Мбаппе и Ямаль номинированы на звание лучшего игрока сентября в Ла Лиге. Роке и Касадо выдвинуты на приз среди футболистов до 23 лет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
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