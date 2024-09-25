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Флик, Анчелотти и Вальверде претендуют на звание лучшего тренера сентября в Ла Лиге

Объявлены номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.

В сентябре на награду претендуют:

Ханс-Дитер ФликБарселона»);

Карло АнчелоттиРеал Мадрид»);

Эрнесто Вальверде («Атлетик»).

Победители будут определены в результате голосования на официальном сайте Ла Лиги.

Мбаппе и Ямаль номинированы на звание лучшего игрока сентября в Ла Лиге. Роке и Касадо выдвинуты на приз среди футболистов до 23 лет

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Ла Лиги
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетик
logoЭрнесто Вальверде
logoЛа Лига
рейтинги
logoХанс-Дитер Флик
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