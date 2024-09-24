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У Винисиуса 4 желтых в 9 матчах сезона за «Реал». Бразилец за споры с судьей получил предупреждение в игре с «Алавесом»

Винисиус Жуниор получил предупреждение за споры с арбитром.

«Реал» принимает «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм). 

На 29-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор получил желтую карточку за пререкания с судьей – бразилец был недоволен тем, что Алехандро Муньис не зафиксировал фол на нем со стороны Сантьяго Моуриньо

Это четвертая желтая карточка Винисиуса в 9 матчах сезона за «Реал». 

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсудьи
logoАлавес
Алехандро Муньис Руис
logoВинисиус Жуниор
logoСантьяго Моуриньо
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