У Винисиуса 4 желтых в 9 матчах сезона за «Реал». Бразилец за споры с судьей получил предупреждение в игре с «Алавесом»

Винисиус Жуниор получил предупреждение за споры с арбитром.

«Реал » принимает «Алавес » в 7-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).

На 29-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор получил желтую карточку за пререкания с судьей – бразилец был недоволен тем, что Алехандро Муньис не зафиксировал фол на нем со стороны Сантьяго Моуриньо .

Это четвертая желтая карточка Винисиуса в 9 матчах сезона за «Реал».

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.