У Винисиуса 4 желтых в 9 матчах сезона за «Реал». Бразилец за споры с судьей получил предупреждение в игре с «Алавесом»
Винисиус Жуниор получил предупреждение за споры с арбитром.
«Реал» принимает «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги (2:0, первый тайм).
На 29-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор получил желтую карточку за пререкания с судьей – бразилец был недоволен тем, что Алехандро Муньис не зафиксировал фол на нем со стороны Сантьяго Моуриньо.
Это четвертая желтая карточка Винисиуса в 9 матчах сезона за «Реал».
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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