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Александр Мостовой: «Зенит» немного сдулся, он не фаворит матча с «Краснодаром», «быки» будут стараться играть в атаку»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит».

Встреча 10-го тура Мир РПЛ пройдет в Краснодаре в субботу, 28 сентября, в 19:30 по московскому времени.

«Матч будет интересным, жду классный и яркий футбол. В этой игре фаворита нет, шансы команд – 50 на 50.

«Зенит» точно не фаворит, они немного сдулись. «Краснодар» дома будет стараться играть в атаку.

Сперцян и Кордоба поведут команду за собой. Уверен, в этом матче увидим не один гол», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoЭдуард Сперцян
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