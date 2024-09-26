Колыванов о Пьяниче: «Все сразу начинают извиняться, когда им предлагают деньги. Хороший игрок, но не звезда. В СССР были футболисты на голову сильнее: Канчельскис, Мостовой»

Игорь Колыванов высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьянич – это хороший, интересный футболист, который поиграл в суперклубах, но ему 34 года.

Много обсуждают, что он сказал про Россию. Радует, что он извинился, но все сразу начинают извиняться, когда им предлагают деньги. С Пьяничем может произойти та же история, что с Маркизио и Шюррле , но Миралем до ЦСКА два года играл в Эмиратах. Если армейцы взяли его, значит, он нужен команде.

Не стоит расписывать так сильно футболиста из-за того, где он играл. Это хороший игрок, но это не звезда. Есть звезды, как Роналду, Месси, Пеле, Марадона, ван Бастен и остальные. У нас в Советском Союзе были футболисты на голову сильнее Пьянича: Канчельскис , Мостовой, Добровольский и Бородюк», – сказал экс-игрок сборной России.