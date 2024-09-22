Артига о Глушакове в «Химках»: «Сложно тренироваться, когда 34 игрока в команде. Денис будет во второй команде, дальше решат руководители и спортивный директор»
Ранее гендиректор «Химок» Николай Оленев сообщил, что 37‑летний Глушаков не тренируется с командой перед матчем 9-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» по решению тренерского штаба. Сам Глушаков сообщал, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом.
Сегодня появилась информация, что Глушаков покинет «Химки» в ближайшее время.
– Как объясните ситуацию с Глушаковым?
– Что касается Глушакова – сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков.
Это касается не только Глушакова, но и других игроков. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше – будет решаться руководителями и спортивным директором, – сказал главный тренер «Химок».
Глушаков перешел в «Химки» летом и провел за команду восемь матчей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
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