Рауль Рианчо: «Глушаков – токсичный и вредный, он наносит большой вред футболу и российскому обществу. От таких надо держаться подальше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо считает, что Денис Глушаков наносит вред российскому обществу.

Ранее футболист высказался о бывшем тренере «Спартака»: «Тявкает откуда-то, кукарекает. Щелкнул бы ему разок, и до свидания».

«Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков – абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу.

Он не является образцом и примером для футбола и российского общества.

В Библии сказано: «По делам их узнаете их». От таких людей надо держаться как можно подальше, если хочешь достичь своих целей в жизни.

Он не пример для молодого поколения и не вносит никакого вклада в общество.

У него нет другого способа попасть в СМИ, кроме как оскорблять и порочить других людей. Такие люди, закончив свою спортивную жизнь, ничего не добились.

Теперь они умеют только говорить и клеветать, чтобы вернуться в СМИ. Пожалуйста, не попадайтесь в их ловушку», – сказал Рауль Рианчо.

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17 комментариев

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Otchelnik
Зарабатывая миллионы $ скручивал пробег продавая машину... Все что нужно знать об этом однаразовом.
+24
-2
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azar800@mail.ru
Ответ Андрей Андрей
Вы с ним знакомы? или лично не знаете, но имеете о нем негативное мнение?
судим по делам его
+16
-2
+14
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Cruel Snake
Этот человек — солнце, просто 👍👌Ну вот в чём он не прав. Прошёлся по г
+7
-4
+3
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EnzoAmatera
Базу выдал
+3
0
+3
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kasdgq76wztv
Про них обоих пора забыть,особенно про Рианчо,человек проходной в нашем чемпионате
+5
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Владислав Бондарчук
Глушакову видимо сильно по голове ударили в юности
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Артур Артур
Выдал базу
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Василий Васильев
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Плацкарт Вагоныч
А этот чего тявкает? Сам 0 без палочки.
+2
-2
0
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юра георгиевский
Они — оба одинаковые, что макаронник - физрук по массажу и расставлении фишек на поле, что Глушак - колхозник.
+3
-3
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Евгениий
Вот кто бы говорил... как сам по бровке прыгал при действующем главном тренере и подсиживал его.
+1
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градус ненависти
Альф херни не скажет
0
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ApXuMaHqPuT
Рианчо Паниковский и Глушак Балаганов
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