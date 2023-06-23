Рауль Рианчо: «Глушаков – токсичный и вредный, он наносит большой вред футболу и российскому обществу. От таких надо держаться подальше»
Рауль Рианчо считает, что Денис Глушаков наносит вред российскому обществу.
Ранее футболист высказался о бывшем тренере «Спартака»: «Тявкает откуда-то, кукарекает. Щелкнул бы ему разок, и до свидания».
«Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков – абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу.
Он не является образцом и примером для футбола и российского общества.
В Библии сказано: «По делам их узнаете их». От таких людей надо держаться как можно подальше, если хочешь достичь своих целей в жизни.
Он не пример для молодого поколения и не вносит никакого вклада в общество.
У него нет другого способа попасть в СМИ, кроме как оскорблять и порочить других людей. Такие люди, закончив свою спортивную жизнь, ничего не добились.
Теперь они умеют только говорить и клеветать, чтобы вернуться в СМИ. Пожалуйста, не попадайтесь в их ловушку», – сказал Рауль Рианчо.
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