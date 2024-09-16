Мейра о Мбаппе: «Он любит играть слева, но у «Реала» есть Родриго и Винисиус – два лучших игрока в мире. Килиану нужно пространство для контратак, а на позиции «девятки» его нет»

Фернанду Мейра назвал причину трудностей Килиана Мбаппе в «Реале».

– Чего не хватает Мбаппе, чтобы встроиться в игру команды?

– Он больше чем просто левый вингер. Все знают, что это его любимая позиция. И тот факт, что «Реал » в настоящее время рассчитывает на Винисиуса и Родриго , двух лучших футболистов мира, заставляет пытаться искать для Мбаппе другую позицию.

Роль «девятки» в «Реале» – очень специфическая позиция с небольшим пространством. Килиану нужно пространство для контратак, а команды обычно играют против «Реала» низким блоком, поэтому у него мало места для игры между линиями.

«Реалу» трудно изменить эту ситуацию. Ему нужно пространство для контратаки, которого, на мой взгляд, у него нет. Предстоит большая работа, – сказал бывший игрок сборной Португалии.