Мейра о Мбаппе: «Он любит играть слева, но у «Реала» есть Родриго и Винисиус – два лучших игрока в мире. Килиану нужно пространство для контратак, а на позиции «девятки» его нет»
Фернанду Мейра назвал причину трудностей Килиана Мбаппе в «Реале».
– Чего не хватает Мбаппе, чтобы встроиться в игру команды?
– Он больше чем просто левый вингер. Все знают, что это его любимая позиция. И тот факт, что «Реал» в настоящее время рассчитывает на Винисиуса и Родриго, двух лучших футболистов мира, заставляет пытаться искать для Мбаппе другую позицию.
Роль «девятки» в «Реале» – очень специфическая позиция с небольшим пространством. Килиану нужно пространство для контратак, а команды обычно играют против «Реала» низким блоком, поэтому у него мало места для игры между линиями.
«Реалу» трудно изменить эту ситуацию. Ему нужно пространство для контратаки, которого, на мой взгляд, у него нет. Предстоит большая работа, – сказал бывший игрок сборной Португалии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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