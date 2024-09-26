«Реал» на 4 очка отстает от «Барселоны» в Ла Лиге, «Атлетико» – на 6. Мадридское дерби пройдет 29 сентября

«Барселона» сохранила четырехочковый отрыв от «Реала» по итогам 7-го тура.

Команда Ханси Флика лидирует в чемпионате Испании с 21 очком. «Сливочные» идут вторыми с 17 баллами.

Также в первую четверку входят «Атлетико » (15 очков) и «Вильярреал » (14).

В следующем туре «Реал » встретится с «Атлетико» на «Метрополитано» – это произойдет 29 сентября. «Барселона » сыграет с «Осасуной» 28-го.