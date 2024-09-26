«Реал» на 4 очка отстает от «Барселоны» в Ла Лиге, «Атлетико» – на 6. Мадридское дерби пройдет 29 сентября
«Барселона» сохранила четырехочковый отрыв от «Реала» по итогам 7-го тура.
Команда Ханси Флика лидирует в чемпионате Испании с 21 очком. «Сливочные» идут вторыми с 17 баллами.
Также в первую четверку входят «Атлетико» (15 очков) и «Вильярреал» (14).
В следующем туре «Реал» встретится с «Атлетико» на «Метрополитано» – это произойдет 29 сентября. «Барселона» сыграет с «Осасуной» 28-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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