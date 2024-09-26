Матч «Атлетико» – «Реал» обслужит 30-летний судья Бускетс

Судья Матео Бускетс Феррер назначен на матч «Атлетико» – «Реал».

Мадридское дерби в рамках 8-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 29 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» занимает 2 место в таблице, имея 17 баллов, у «Атлетико » 12 баллов и игра в запасе.

30-летний судья впервые обслужит топ-матч. Он второй сезон назначается на игры высшего испанского дивизиона.

Бускетс Феррер дважды работал на играх «Мадрида » – 5:0 с «Алавесом» в прошлом сезоне и 1:1 с «Лас-Пальмасом» в нынешнем. На матчах с участием «Атлетико» он не работал.

Бригаду ВАР возглавит Хавьер Иглесиас Вильянуэва.