Матч «Атлетико» – «Реал» обслужит 30-летний судья Бускетс
Судья Матео Бускетс Феррер назначен на матч «Атлетико» – «Реал».
Мадридское дерби в рамках 8-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 29 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. «Реал» занимает 2 место в таблице, имея 17 баллов, у «Атлетико» 12 баллов и игра в запасе.
30-летний судья впервые обслужит топ-матч. Он второй сезон назначается на игры высшего испанского дивизиона.
Бускетс Феррер дважды работал на играх «Мадрида» – 5:0 с «Алавесом» в прошлом сезоне и 1:1 с «Лас-Пальмасом» в нынешнем. На матчах с участием «Атлетико» он не работал.
Бригаду ВАР возглавит Хавьер Иглесиас Вильянуэва.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости