Жена Левандовского: «Роберт много лет придерживается диеты. Ему 36 лет, но он выглядит на 25 – все благодаря здоровому образу жизни»
Жена Роберта Левандовского раскрыла секрет результативности форварда.
36-летний поляк забил 7 голов за 7 туров в составе «Барселоны» в нынешнем сезоне Ла Лиги.
«На протяжении пятнадцати лет я отвечаю за диету Роберта, его питание и добавки. Он уже очень хорошо справляется сам, но я все еще помогаю ему.
Он хорошо заботится о себе и уже много лет придерживается определенной диеты. К новому сезону, я составила для него новый план питания.
Он всегда очень хорошо себя чувствует, и вы можете видеть это на поле. Ему 36 лет, но он выглядит на 25, и это благодаря его приверженности здоровому образу жизни», – сказала жена Роберта Левандовского Анна.
😍 Жена Анна – главный трофей Роберта Левандовского. Всегда на трибуне, следит за диетой мужа, занимается спортом и воспитывает детей 🤯
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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