Жена Левандовского: «Роберт много лет придерживается диеты. Ему 36 лет, но он выглядит на 25 – все благодаря здоровому образу жизни»

Жена Роберта Левандовского раскрыла секрет результативности форварда.

36-летний поляк забил 7 голов за 7 туров в составе «Барселоны » в нынешнем сезоне Ла Лиги.

«На протяжении пятнадцати лет я отвечаю за диету Роберта, его питание и добавки. Он уже очень хорошо справляется сам, но я все еще помогаю ему.

Он хорошо заботится о себе и уже много лет придерживается определенной диеты. К новому сезону, я составила для него новый план питания.

Он всегда очень хорошо себя чувствует, и вы можете видеть это на поле. Ему 36 лет, но он выглядит на 25, и это благодаря его приверженности здоровому образу жизни», – сказала жена Роберта Левандовского Анна.

😍 Жена Анна – главный трофей Роберта Левандовского. Всегда на трибуне, следит за диетой мужа, занимается спортом и воспитывает детей 🤯

Анна Стахурска – прекрасная жена Роберта Левандовского