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  • Бабаев об извинениях Пьянича: «Миралем не произносил антироссийских фраз, здравомыслящие люди это понимают. Приезд в Россию с семьей ярче всего говорит о его реальном отношении»
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Бабаев об извинениях Пьянича: «Миралем не произносил антироссийских фраз, здравомыслящие люди это понимают. Приезд в Россию с семьей ярче всего говорит о его реальном отношении»

Роман Бабаев отреагировал на извинения Миралема Пьянича за слова о России.

– В комментарии для официального сайта ЦСКА Пьянич сказал, что готов извиниться за те слова об отказе проводить товарищеский матч со сборной России. Думаете, теперь число тех, кто скептически воспринял этот трансфер, уменьшится?

– Он все-таки немного не так сказал. Миралем заметил, что если он кого-то задел своими словами, то готов извиниться.

На самом деле, все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил никаких антироссийских фраз. Разговор шел о том, что на тот исторический момент, когда ФИФА и УЕФА приняли соответствующие решения, он посчитал неприемлемым их нарушать.

Да, конечно, это обидно. И мне в том числе, как болельщику сборной России. Но надо понимать, что человек не стал прятаться за красивыми фразами, не промолчал по принципу «решили там где-то без меня, а я постою в стороне», а высказался.

И тот факт, что он приехал сейчас в Россию с семьей в ситуации, когда деньги не стояли для него на первом месте, ярче всего говорит о его реальном отношении к нашей стране, к нашему футболу, – сказал гендиректор ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСборная России по футболу
logoФИФА
logoРоман Бабаев
logoМиралем Пьянич
Политика
logoСпорт-Экспресс
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