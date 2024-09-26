«Увидев контракт с ЦСКА, Пьянич двумя руками и ногами будет за Россию. Год-два – и сложная ситуация в мире затихнет. В Европе сами устали делать то, что творят». Валерий Овчинников о трансфере

Валерий Овчинников объяснил, почему трансфер Миралема Пьянича для ЦСКА хороший.

«Пьянич – это хороший уровень для ЦСКА, если команда собирается что-то выигрывать. Есть «Краснодар» и «Зенит», которые просто закомплектованы иностранцами. Конечно, неправильно подписывать легионера, но ЦСКА правильно делает, ведь нужно бороться с другими клубами РПЛ .

Не должно смущать, что Пьяничу 34 года. Все зависит от человека, его функционального состояния и как он играл и жил в последние годы. Думаю, что у него все в порядке, ведь он босниец и у нет какой-то дружбы с алкоголем. Если не пил, не курил, а готовил себя и держал в форме, то 34 года – это не возраст.

Помните песню Money, money? Когда босниец увидел контракт от ЦСКА , то он не только двумя руками будет голосовать за Россию, но и двумя ногами.

Когда они пустые, то будут визжать как угодно, но когда появляется вариант с деньгами… Чему тут удивляться?

Мне кажется, что год-два – и сложная ситуация в мире затихнет. Как только виза появится, тогда начнется облом для Европы. Они уже сами устали делать то, что творят по отношению к России», – заявил бывший главный тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.