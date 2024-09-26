Хоркина о Пьяниче в ЦСКА: «Большая имиджевая победа для нашего футбола и знак для всего адекватного общества, что Россия открыта к приезду мировых звезд-спортсменов»
Светлана Хоркина довольна переходом Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Как болельщик футбольного клуба ЦСКА, я горжусь, что в нашей футбольной команде будет играть такой футболист, как Миралем Пьянич. Об этом игроке знают во всем мире, в том числе и я, хотя я не сильно слежу за европейским футболом.
На мой взгляд, очень здорово, что игроки с таким именем едут в Россию – и именно в ЦСКА. Это большая имиджевая победа для нашего футбола.
Это знак для всего адекватного общества, что Россия открыта к приезду мировых звезд-спортсменов, я рада», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «RT на русском»
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