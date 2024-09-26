Хоркина о Пьяниче в ЦСКА: «Большая имиджевая победа для нашего футбола и знак для всего адекватного общества, что Россия открыта к приезду мировых звезд-спортсменов»

Светлана Хоркина довольна переходом Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Как болельщик футбольного клуба ЦСКА , я горжусь, что в нашей футбольной команде будет играть такой футболист, как Миралем Пьянич . Об этом игроке знают во всем мире, в том числе и я, хотя я не сильно слежу за европейским футболом.

На мой взгляд, очень здорово, что игроки с таким именем едут в Россию – и именно в ЦСКА. Это большая имиджевая победа для нашего футбола.

Это знак для всего адекватного общества, что Россия открыта к приезду мировых звезд-спортсменов, я рада», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.