  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фонсека о «Милане»: «У победы в дерби будет больше смысла, если обыграем «Лечче» – нам нужно начать набирать очки. Это опасный матч, надо быть осторожными и не допустить ошибок»
1

Фонсека о «Милане»: «У победы в дерби будет больше смысла, если обыграем «Лечче» – нам нужно начать набирать очки. Это опасный матч, надо быть осторожными и не допустить ошибок»

Паулу Фонсека высказался о влиянии победы «Милана» над «Интером» (2:1) в дерби.

«Это очень, очень важно. Мы должны подтвердить, что растем.

Победа в дерби будет иметь больше смысла, если мы также обыграем «Лечче», потому что нам нужно начать набирать очки.

У нас много мотивации для победы завтра. По моему мнению, этот матч после дерби опасен, мы должны быть осторожны, не можем допустить никаких ошибок. Мы должны победить.

Я не хочу возвращаться к дерби, оно закончилось. Психологическая составляющая была важнее тактики и техники. Эти игры полны эмоций. Важно быть в порядке и балансе, мотивированными и энергичными», – сказал главный тренер «россонери».

«Милан» сыграет с «Лечче» в 6-м туре Серии А в пятницу, 27 сентября.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoЛечче
logoПаулу Фонсека
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло о победе «Милана» над «Интером»: «Фонсека заслуживает комплиментов. Мне понравилась связка Абрахама и Мораты, я бы и дальше их ставил вместе»
323 сентября, 19:43
Фонсека пообещал журналистам португальский десерт паштел-де-ната после победы «Милана» над «Интером» в дерби
623 сентября, 15:15
Паулу Фонсека: «Милан» заслужил победу, давно никто не создавал «Интеру» таких проблем. Для меня важно видеть, что игроки верят в наши идеи»
2022 сентября, 21:35
«Милан» обыграл «Интер» впервые с 2022 года – после антирекордной серии из 6 поражений
3622 сентября, 20:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Черышев перешел в «Паниониос» из 2-й лиги Греции: «Готов упорно работать, чтобы помочь команде достичь целей»
5 минут назадФото
Камавинга провел часть тренировки в общей группе «Реала», решение о его участии в дерби с «Атлетико» примут в субботу. Хавбек «Реала» не играл с начала сезона
7 минут назад
Глен Джонсон: «Челси» купил Мудрика за огромные деньги, придется или остаться с ним, или понести большие убытки. Если бы Михаил подходил АПЛ, мы бы это уже увидели. Возможно, время вышло»
215 минут назад
Кин о затяжках времени «Арсеналом»: «Играли как маленькая команда со слабым характером. Забудьте про «Сити» – дома с «Брайтоном» они делали то же самое»
623 минуты назад
Хоркина о Пьяниче в ЦСКА: «Большая имиджевая победа для нашего футбола и знак для всего адекватного общества, что Россия открыта к приезду мировых звезд-спортсменов»
930 минут назад
Флик о том, что «Барселона» забила «всего» один гол «Хетафе»: «Сколько очков дают за 1:0?»
834 минуты назад
Бабаев об извинениях Пьянича: «Миралем не произносил антироссийских фраз, здравомыслящие люди это понимают. Приезд в Россию с семьей ярче всего говорит о его реальном отношении»
2844 минуты назад
«Барса» продлит контракт с Берналем до 2029-го. В 17-летнем хавбеке видят «нового Бускетса»
757 минут назад
«МЮ» планирует выиграть АПЛ к 2028 году. Беррада объявил о запуске «Проекта 150» к юбилею клуба
60сегодня, 19:18
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью победил «Юнион», «Аякс» против «Бешикташа», «Рома» играет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» – «Карабах»
48сегодня, 19:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Гогниев о хороводах на штрафных: «Это не смешно, а эффективно. Хорошее оружие, чтобы забить гол»
431 минуту назад
Пулишич назвал Месси лучшим игроком в мире. Он предпочел его Роналду, которого считает лучшим завершителем. Лучшим распасовщиком американец выбрал де Брюйне, дриблером – Роналдиньо
439 минут назад
Кэрролл получает 3500 евро в месяц: «Игра за «Бордо» даже стоит мне денег, но они никогда не были главным в моей карьере. Люблю футбол и хочу быть частью истории этого великого клуба»
250 минут назад
Жиру и Льорис выиграли с «Лос-Анджелесом» Кубок США – первый в истории клуба. Оливье доволен: «Я приехал играть в финалах и завоевывать трофеи»
3сегодня, 19:24Фото
Даниил Чалов о заработках в футболе: «В «Домодедово» была зарплата 20 тысяч рублей и 5 тысяч премиальных. В «СКА Хабаровск» – 100 тысяч, в «Томи» – 300»
4сегодня, 19:12
«Увидев контракт с ЦСКА, Пьянич двумя руками и ногами будет за Россию. Год-два – и сложная ситуация в мире затихнет. В Европе сами устали делать то, что творят». Валерий Овчинников о трансфере
6сегодня, 19:10
Кубок Италии. 2-й раунд. «Наполи» играет с «Палермо», «Монца» победила «Брешию»
6сегодня, 19:01
«Сельта» – «Атлетико». Симеоне, Серлот и Гризманн в старте. Онлайн-трансляция
4сегодня, 19:00Live
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Сельты», «Вильярреал» обыграл «Эспаньол» в гостях
178сегодня, 19:00Live
Бонифасе об Алонсо: «Он говорит мне играть как Дрогба – быть сильным и находится в штрафной»
8сегодня, 18:56