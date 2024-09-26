Фонсека о «Милане»: «У победы в дерби будет больше смысла, если обыграем «Лечче» – нам нужно начать набирать очки. Это опасный матч, надо быть осторожными и не допустить ошибок»
Паулу Фонсека высказался о влиянии победы «Милана» над «Интером» (2:1) в дерби.
«Это очень, очень важно. Мы должны подтвердить, что растем.
Победа в дерби будет иметь больше смысла, если мы также обыграем «Лечче», потому что нам нужно начать набирать очки.
У нас много мотивации для победы завтра. По моему мнению, этот матч после дерби опасен, мы должны быть осторожны, не можем допустить никаких ошибок. Мы должны победить.
Я не хочу возвращаться к дерби, оно закончилось. Психологическая составляющая была важнее тактики и техники. Эти игры полны эмоций. Важно быть в порядке и балансе, мотивированными и энергичными», – сказал главный тренер «россонери».
«Милан» сыграет с «Лечче» в 6-м туре Серии А в пятницу, 27 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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