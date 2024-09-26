Бабаев о контракте ЦСКА с Пьяничем: «Условия беспрецедентные по сравнению с теми, которые были в ОАЭ. Сыграло свою роль и знакомство Миралема с Марко Николичем»
– Как быстро в клубе приняли решение по подписанию Пьянича? Что стало решающим аргументом в пользу приглашения боснийского полузащитника?
– Сами переговоры с Пьяничем получились одними из самых быстрых за последнее время. Все происходило уже после закрытия трансферного окна, когда было очевидно, что усилиться можно только свободными агентами в рамках регламентирующих норм.
Его кандидатуру предложили коллеги из нашего спортивного департамента. Понятно, что очень долго размышляли в силу объективных причин. Это и статус футболиста, и доступность игрока, его возраст и так далее. Много было нюансов.
Надо отдать должное коллегам из спортивного департамента. Они очень профессионально выполнили свою работу, провели хорошие переговоры.
Условия нашего контракта беспрецедентные по сравнению с теми, которые у Миралема были в Арабских Эмиратах.
– Как удалось договориться подписать контракт на таких условиях?
– Здесь сыграл свою роль и тот фактор, что Пьянич знаком с нашим главным тренером Марко Николичем. Удалось договориться. Быстро все организовали: приезд футболиста, медосмотр. Сегодня крайний день, когда можно было подавать заявление в комитет по статусу игроков, – сказал гендиректор ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий