  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бабаев о контракте ЦСКА с Пьяничем: «Условия беспрецедентные по сравнению с теми, которые были в ОАЭ. Сыграло свою роль и знакомство Миралема с Марко Николичем»
20

Бабаев о контракте ЦСКА с Пьяничем: «Условия беспрецедентные по сравнению с теми, которые были в ОАЭ. Сыграло свою роль и знакомство Миралема с Марко Николичем»

Роман Бабаев описал условия контракта с Миралемом Пьяничем.

– Как быстро в клубе приняли решение по подписанию Пьянича? Что стало решающим аргументом в пользу приглашения боснийского полузащитника?

– Сами переговоры с Пьяничем получились одними из самых быстрых за последнее время. Все происходило уже после закрытия трансферного окна, когда было очевидно, что усилиться можно только свободными агентами в рамках регламентирующих норм.

Его кандидатуру предложили коллеги из нашего спортивного департамента. Понятно, что очень долго размышляли в силу объективных причин. Это и статус футболиста, и доступность игрока, его возраст и так далее. Много было нюансов.

Надо отдать должное коллегам из спортивного департамента. Они очень профессионально выполнили свою работу, провели хорошие переговоры.

Условия нашего контракта беспрецедентные по сравнению с теми, которые у Миралема были в Арабских Эмиратах.

– Как удалось договориться подписать контракт на таких условиях?

– Здесь сыграл свою роль и тот фактор, что Пьянич знаком с нашим главным тренером Марко Николичем. Удалось договориться. Быстро все организовали: приезд футболиста, медосмотр. Сегодня крайний день, когда можно было подавать заявление в комитет по статусу игроков, – сказал гендиректор ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Бабаев
logoМиралем Пьянич
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о Пьяниче: «Если он приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет? Это хорошо для спортсменов, которые едут сюда развивать карьеру, не боясь»
16сегодня, 16:41
Сорокин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Просто неосторожная фраза, мне кажется – не будем судить строго. Чем больше у нас интеграции с мировым футболом, тем лучше»
4сегодня, 16:38
Журова про извинения Пьянича: «Хорошо, что наша страна перевоспитала человека и он встал на нашу сторону. В Европе его будут жестче критиковать. Нам еще поддержать придется Миралема, похоже»
78сегодня, 16:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шченсны обсуждал переход в «Барсу» с Левандовским по телефону. Голкипер сказал, что примет предложение, только если будет играть регулярно (As)
17 минут назад
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью победил «Юнион», «Аякс» против «Бешикташа», «Рома» играет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» – «Карабах»
2115 минут назадLive
Солист «Руки Вверх» Жуков о Пьяниче в ЦСКА: «Больше красивая новость – никто не сможет взмахнуть палочкой, чтобы все проблемы улетучились. Дорогу надо давать молодым»
1625 минут назад
«Месси – величайший футболист мира. Как вообще подготовиться к команде с Лео, Суаресом, Бускетсом и Альбой?» Тренер «Канзас-Сити» Вермеc об «Интер Майами»
1033 минуты назад
Лучано Спаллетти: «Это я виноват в неудаче Италии на Евро. Победа над Францией в Лиге наций запустила процесс обновления»
436 минут назад
«Мальорка» о приговорах фанатам за оскорбления Винисиуса и Тчуамени: «Выражаем нетерпимость к любым проявлениям расизма. Эти действия не характеризуют фанатов, представляющих наши ценности»
546 минут назад
Мостовой о словах Сафонова про уход из «Краснодара»: «Рассмешило, что написали, будто раскритиковал российский футбол. Зачем подливать масло в огонь? Все говорили это 15 лет назад»
749 минут назад
Даниил Чалов: «Как футболист я был тупой, поля не видел. В «Динамовце» спрашивали: «Что ты тут делаешь? В квадрат не умеешь играть? Чернявский уже ушел учиться – а ты до сих пор тут»
14сегодня, 17:54
Тренер «Лилля» Женезьо о календаре: «Выезды к «Монако», «Атлетико» и «Лансу» подряд – это просто возмутительно. Поедем в Мадрид вторым составом, возможно»
12сегодня, 17:51
ФИФА рассмотрит отстранение Израиля на следующей неделе – решение пока неизвестно. Запрета добивается Палестина
12сегодня, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Бонифасе об Алонсо: «Он говорит мне играть как Дрогба – быть сильным и находится в штрафной»
57 секунд назад
Постекоглу об атакующей стратегии «Тоттенхэма» против «Карабаха»: «Никогда не верьте английской прессе, не допускайте такую ошибку!»
6 минут назад
Матч «Тоттенхэма» с «Карабахом» отложен. Гости опаздывают из-за «хаоса» на дорогах Лондона
112 минут назад
«Только «Локомотив» может обойти «Зенит». «Краснодар» еще не созрел для победы». Джанашия про РПЛ
426 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Арсенал» по пенальти проиграл «Знамени Труда», «Алания» одолела «Амкал»
5330 минут назад
Гендузи о стычке с Дибалой в римском дерби: «Я не должен был хватать его за лицо, но он немного переборщил. Когда адреналин выплескивается, можно сказать многое, но все это часть игры»
32 минуты назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Наполи» играет с «Палермо», «Монца» победила «Брешию»
533 минуты назад
«Сельта» – «Атлетико». Симеоне, Серлот и Гризманн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
242 минуты назад
Черышев прилетел в Грецию. Вингер подпишет контракт с «Панионисом» из 2-й лиги
257 минут назадФото
Иньяки Уильямс о том, что Нико не ушел в «Барселону»: «Он принял верное решение»
13сегодня, 17:38