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  • Тренер «Лилля» Женезьо о календаре: «Выезды к «Монако», «Атлетико» и «Лансу» подряд – это просто возмутительно. Поедем в Мадрид вторым составом, возможно»
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Тренер «Лилля» Женезьо о календаре: «Выезды к «Монако», «Атлетико» и «Лансу» подряд – это просто возмутительно. Поедем в Мадрид вторым составом, возможно»

Главный тренер «Лилля» выразил недовольство расписанием матчей команды.

«Сказать, что я в шоке, было бы слишком мягко. Я даже не хочу произносить это слово, потому что хочу оставаться вежливым. Это безответственно. Выездные матчи [подряд] в Монако, в Мадриде (против «Атлетико» в Лиге чемпионов – Спортс’’), а затем в Лансе в субботу – это просто возмутительно.

Вы можете сказать, что есть матчи «Марсель» – «ПСЖ» и «Ницца» – «Монако», но когда мы составляем календарь, мы это учитываем. Если немного подумать о футболе, то эти три матча нельзя ставить в один и тот же день. Футбол принадлежит игрокам, основным действующим лицам игры. Без них не будет ни телевидения, ни тренеров, ни судей, ни президента лиги – ничего.

Теперь, когда все уже решено, нам предстоит адаптироваться. Возможно, мы поедем в Мадрид резервным составом, чтобы поберечь силы перед дерби. Тогда нас обвинят в том, что мы не сыграли в Лиге чемпионов в полную силу», – сказал Брюно Женезьо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
logoЛилль
logoЛанс
logoМарсель
logoНицца
logoПСЖ
logoМонако
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
календарь
logoБрюно Женезьо
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