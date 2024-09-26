Тренер «Лилля» Женезьо о календаре: «Выезды к «Монако», «Атлетико» и «Лансу» подряд – это просто возмутительно. Поедем в Мадрид вторым составом, возможно»

Главный тренер «Лилля» выразил недовольство расписанием матчей команды.

«Сказать, что я в шоке, было бы слишком мягко. Я даже не хочу произносить это слово, потому что хочу оставаться вежливым. Это безответственно. Выездные матчи [подряд] в Монако, в Мадриде (против «Атлетико » в Лиге чемпионов – Спортс’’), а затем в Лансе в субботу – это просто возмутительно.

Вы можете сказать, что есть матчи «Марсель» – «ПСЖ» и «Ницца» – «Монако », но когда мы составляем календарь, мы это учитываем. Если немного подумать о футболе, то эти три матча нельзя ставить в один и тот же день. Футбол принадлежит игрокам, основным действующим лицам игры. Без них не будет ни телевидения, ни тренеров, ни судей, ни президента лиги – ничего.

Теперь, когда все уже решено, нам предстоит адаптироваться. Возможно, мы поедем в Мадрид резервным составом, чтобы поберечь силы перед дерби. Тогда нас обвинят в том, что мы не сыграли в Лиге чемпионов в полную силу», – сказал Брюно Женезьо .