«Челси» сделал несколько запросов по Меньяну. «Милан» запросил 80 млн евро
«Челси» был заинтересован в трансфере Майка Меньяна.
Corriere dello Sport сообщает, что в последние месяцы справки по поводу вратаря «Милана» наводил целый ряд клубов. «Синие» сделали не один запрос насчет француза, но официальных предложений не было. «Бавария» тоже связывалась с представителями голкипера.
«Милан» дал понять, что продаст Меньяна только в том случае, если выручит свыше 80 млн евро, и это, вероятно, отпугнуло возможных покупателей.
Сегодня стало известно, что «россонери» договорились с Майком о продлении контракта до 2028 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
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