«Челси» сделал несколько запросов по Меньяну. «Милан» запросил 80 млн евро

«Челси» был заинтересован в трансфере Майка Меньяна.

Corriere dello Sport сообщает, что в последние месяцы справки по поводу вратаря «Милана » наводил целый ряд клубов. «Синие» сделали не один запрос насчет француза, но официальных предложений не было. «Бавария » тоже связывалась с представителями голкипера.

«Милан» дал понять, что продаст Меньяна только в том случае, если выручит свыше 80 млн евро, и это, вероятно, отпугнуло возможных покупателей.

Сегодня стало известно , что «россонери» договорились с Майком о продлении контракта до 2028 года.