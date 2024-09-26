«Милан» и Меньян договорились продлить контракт до 2028-го. Вратарь будет зарабатывать 5+1 млн евро в год (Calciomercato)
Майк Меньян близок к продлению контракта с «Миланом».
Итальянский клуб достиг принципиальной договоренности с вратарем о продлении соглашения до 2028 года, сообщает Calciomercato.
Зарплата футболиста составит 5 миллионов евро в год, еще 1 миллион он сможет получать в качестве бонусов. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.
В текущем сезоне Серии А французский голкипер провел 5 матчей и пропустил 7 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calciomercato
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