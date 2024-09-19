Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером». Вратарь «Милана» восстановился от травмы
«Милан» сможет рассчитывать на Майка Меньяна в дерби с «Интером».
Вратарь «Милана» был заменен на 51-й минуте матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.
Травма Меньяна оказалась несерьезной. Голкипер уже вернулся в общую группу «россонери» и точно сыграет с «Интером» 22 сентября, пишет La Gazzetta dello Sport.
Кроме того, «Милан» сможет рассчитывать на защитника Давиде Калабрию. Также есть вероятность, что в запас на матч попадет защитник Малик Тиав, почти решивший проблемы с голеностопом.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости