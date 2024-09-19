  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером». Вратарь «Милана» восстановился от травмы
2

Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером». Вратарь «Милана» восстановился от травмы

«Милан» сможет рассчитывать на Майка Меньяна в дерби с «Интером».

Вратарь «Милана» был заменен на 51-й минуте матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.

Травма Меньяна оказалась несерьезной. Голкипер уже вернулся в общую группу «россонери» и точно сыграет с «Интером» 22 сентября, пишет La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, «Милан» сможет рассчитывать на защитника Давиде Калабрию. Также есть вероятность, что в запас на матч попадет защитник Малик Тиав, почти решивший проблемы с голеностопом.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoтравмы
logoДавиде Калабрия
logoМайк Меньян
logoМалик Тиав
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милану» предложили услуги Мойеса. Сарри и Терзич – главные кандидаты на пост тренера «россонери»
33сегодня, 09:32
Фанаты «Милана» скандировали игрокам «Покажите яйца» после 1:3 от «Ливерпуля»
12вчера, 19:52
Леау единственный из игроков «Милана» не подошел к болельщикам после матча с «Ливерпулем»
8вчера, 17:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Миранчук и его юристы попросили «Атланту» публиковать составы без национальностей: Алексею не понравилось, что рядом с его фото не указывали флаг России. Клуб согласился (Иван Карпов)
2 минуты назадФото
Канчельскис раскритиковал МЛС за сравнения Миранчука с Месси: «Хватит заниматься ерундой. Сыграл два матча – уже практически Марадона»
525 минут назад
Куртуа о БМВ: «Журналисты пишут три буквы из имен Джуда, Вини и Мбаппе, но в «Реале» понимают важность Родриго. Ему не нужно злиться из-за этого, но если заиграет лучше – пускай»
931 минуту назад
ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирования фанатов в матче с «Зенитом». Болельщики кричали «Зенит» – позор российского футбола»
15756 минут назад
Запустили фэнтези ЛЕ! Собирайте команду и смотрите матчи эксклюзивно в Okko
57 минут назадФэнтези
Гути о «Золотом мяче»: «Раньше были только Месси или Криштиану, теперь выиграть могут 4-5 человек. Так лучше. Я бы отдал его Беллингему или Карвахалю»
36сегодня, 12:47
Глушенков о желаемых кроссовках: «Nike в коллаборации с Dior, миллион рублей. Но я себе точно не куплю – если кто-то подарит, будет классно»
26сегодня, 12:37
Куртуа о забастовке игроков: «Родри прав, матчей слишком много. Говорят, что мы много зарабатываем и не можем жаловаться. Это правда, но нужно найти баланс»
38сегодня, 12:21
«Страдал даже больше, чем во время родов. А я видел несколько, хоть и не был главным действующим лицом». Энрике о матче «ПСЖ» с «Жироной»
17сегодня, 12:09
Экс-директор «Эвертона» о деле про 115 нарушений «Ман Сити»: «Все должно быть прозрачно. Нужно позвать репортеров и каждый день сообщать нам о ходе событий»
15сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Эммануэль Пети: «Не согласен с критикой тен Хага. Игроки прячутся за его спиной, они уже давно не очень хороши»
12 минут назад
Защитник «Краснодара» Гонсалес уверен, что клуб может бороться с «Зенитом» за чемпионство: «Хотим показать это, мы готовы»
118 минут назад
«Зенит» не был бы самым слабым клубом в ЛЧ. Но в плей-офф вряд ли бы вышел». Петржела о петербуржцах
743 минуты назад
Генич и Аксенов прокомментируют матч между «Спартаком» и «Динамо»
359 минут назад
Быстров о закрытии Comedy Club: «Мне абсолютно фиолетово. Но шутки там смешные, был на нескольких выступлениях»
5сегодня, 12:45
Боярский о словах Глушенкова про сборную: «Поддерживаю его позицию. Игрок должен выбирать максимально хороших партнеров»
15сегодня, 12:34
Виталий Кафанов: «Сафонов будет в основе «ПСЖ», даже когда выздоровеет Доннарумма. Матвей в карьере никогда не был вторым номером»
18сегодня, 12:17
Роналдо: «Слава богу, что я сейчас живу в Ростове. Ростовчане меня тепло встретили – все воспитанные и вежливые»
10сегодня, 11:58
Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Жироной». У 5 игроков «ПСЖ» оценки выше
8сегодня, 11:48
Шмейхель о 0:0: «Очень скучная игра, «Интер» хорошо справился с «Ман Сити». «Этихад» был абсолютно мертв, никакой атмосферы»
6сегодня, 11:39