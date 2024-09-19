Меньян и Калабрия смогут сыграть с «Интером». Вратарь «Милана» восстановился от травмы

«Милан» сможет рассчитывать на Майка Меньяна в дерби с «Интером».

Вратарь «Милана » был заменен на 51-й минуте матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.

Травма Меньяна оказалась несерьезной. Голкипер уже вернулся в общую группу «россонери» и точно сыграет с «Интером » 22 сентября, пишет La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, «Милан» сможет рассчитывать на защитника Давиде Калабрию. Также есть вероятность, что в запас на матч попадет защитник Малик Тиав , почти решивший проблемы с голеностопом.