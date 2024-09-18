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Меньян избежал серьезной травмы. «Милан» ожидает, что вратарь сыграет в дерби с «Интером»

Майк Меньян избежал серьезной травмы.

Вратарь «Милана» был заменен на 51-й минуте вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.

По информации L’Equipe, сегодня Меньян прошел обследования в расположении клуба, которые выявили простой ушиб. Журналист Маттео Моретто пишет, что «россонери» ожидают, что голкипер сможет принять участие в дерби с «Интером».

Матч «Интер» – «Милан» состоится 22 сентября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoИнтер
logoМилан
logoсерия А Италия
logoтравмы
logoМайк Меньян
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