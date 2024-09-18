Меньян избежал серьезной травмы. «Милан» ожидает, что вратарь сыграет в дерби с «Интером»

Майк Меньян избежал серьезной травмы.

Вратарь «Милана » был заменен на 51-й минуте вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян , выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.

По информации L’Equipe, сегодня Меньян прошел обследования в расположении клуба, которые выявили простой ушиб. Журналист Маттео Моретто пишет, что «россонери» ожидают, что голкипер сможет принять участие в дерби с «Интером ».

Матч «Интер» – «Милан» состоится 22 сентября.