Меньян избежал серьезной травмы. «Милан» ожидает, что вратарь сыграет в дерби с «Интером»
Майк Меньян избежал серьезной травмы.
Вратарь «Милана» был заменен на 51-й минуте вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3) в Лиге чемпионов. На 48-й минуте Меньян, выходя из ворот, столкнулся с вингером мерсисайдцев Диогу Жотой – португалец наступил французу на ногу. Голкипер испытывал проблемы со здоровьем еще в первом тайме, и этот эпизод их усугубил.
По информации L’Equipe, сегодня Меньян прошел обследования в расположении клуба, которые выявили простой ушиб. Журналист Маттео Моретто пишет, что «россонери» ожидают, что голкипер сможет принять участие в дерби с «Интером».
Матч «Интер» – «Милан» состоится 22 сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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