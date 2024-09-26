Сунесс об «Арсенале»: «У них явный комплекс неполноценности против «Сити» – они были рады закрыться на своей половине, не пытаясь создать проблемы. На поле нужно быть храбрыми»
Грэм Сунесс раскритиковал игру «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».
Встреча команд в 5-м туре АПЛ завершилась со счетом 2:2.
«У «Арсенала» явный комплекс неполноценности по отношению к «Сити». Они уходили с этого матча с мыслью: «Ого, они намного лучше нас, мы никогда не выиграем лигу». Даже в первом тайме они не отвечали «Сити» ударом на удар.
«Сити» – потрясающая команда, но, выходя на поле, вы должен быть храбрыми и навязывать им борьбу. Сейчас команды, отправляясь на «Этихад», проигрывают еще до начала матча. Они проявляют комплекс неполноценности, когда дело касается «Сити». Они были счастливы закрыться на своей половине поля, не выходя к воротам соперника и не пытаясь создать проблемы. Не думаю, что это хороший знак», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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